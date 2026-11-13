CTRASA manté el tractament de 55.000 tones anuals de residus tot i disminuir les importacions de la Cerdanya

La Comissió d’Informació i Vigilància s’ha reunit aquest divendres per analitzar el funcionament del centre de valorització energètica de CTRASA i fer balanç de les dades relatives als residus tractats, les emissions i el pla de vigilància ambiental. La trobada, la qual se celebra dues vegades l’any, també permet informar els veïns sobre l’activitat de la instal·lació, les possibles incidències i les tasques de manteniment. Així, i segons la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, «la planta tracta anualment al voltant de 55.000 tones de residus, una xifra que es manté força estable».
Tot i això, durant aquest 2026 s’ha registrat una disminució de les importacions de deixalles, principalment de residus urbans pretractats procedents de municipis de la Cerdanya. Segons ha explicat Ferrer, aquesta baixada es deu a la implantació de nous sistemes de recollida selectiva en diversos municipis, els quals han permès incrementar el reciclatge. «Fan més reciclatge i, per tant, disminueixen els residus que estan arribant a fer trànsit», ha assenyalat. En aquest sentit, Ferrer ha valorat positivament aquesta tendència, tot recordant que l’objectiu és incrementar els percentatges de reciclatge.
Pel que fa al volum total de deixalles tractades, ha declarat que «més o menys els residus que es reben són constants, estan a l’entorn de les 55.000 tones». A banda dels residus urbans, la instal·lació també tracta fangs de depuradora, residus sanitaris i càrnics, entre d’altres. Ferrer també ha destacat que la planta ha millorat l’eficiència en la valorització energètica, de manera que, amb un volum similar de residus, s’aconsegueix generar més energia.
Respecte a les emissions, la directora ha assegurat que «per a tots els paràmetres estem complint la normativa, estem molt per sota dels límits establerts». Aquestes dades es poden consultar de manera contínua a través de la pàgina web de CTRASA, amb registres cada 30 minuts. Finalment, preguntada pel projecte de construcció d’una planta de biometanització, Ferrer ha explicat que continua en fase d’estudi per determinar-ne la viabilitat tècnica i econòmica. Aquesta instal·lació seria complementària a l’actual i permetria tractar la matèria orgànica sense que hagués d’entrar al centre de valorització energètica.