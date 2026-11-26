En el marc del 9è cicle de conferències del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) i sota el títol ‘La innovació al servei de l’habitatge públic assequible i sostenible’, l’arquitecte Gerard Guerra ha defensat la necessitat d’agilitzar els processos de construcció d’habitatge públic sense renunciar a la qualitat arquitectònica ni a la sostenibilitat ambiental. Així, Guerra ha pres com a referència l’experiència de Barcelona i ha assenyalat que ambdós territoris comparteixen una problemàtica vinculada a les limitacions geogràfiques i a l’escassetat de sòl edificable.
«Amb el sòl que tinguem hem d’anar més ràpid», ha apuntat l’arquitecte, qui ha posat en relleu el model de licitació conjunta de projecte i obra impulsat a Barcelona l’any 2020, el qual ha permès agilitzar els tràmits administratius des que es disposa del solar fins al lliurament de les claus als adjudicataris. «Es tracta de, sense renunciar a la qualitat arquitectònica, construir més ràpid», ha indicat, tot incidint en la importància d’establir uns criteris d’adjudicació que garanteixin també la responsabilitat ambiental.
«La sensació que tinc des de fora és que el sector privat ha construït molt. […] Si el sector públic hagués de construir al mateix ritme, hi ha fórmules per fer-ho de manera eficient» – Gerard Guerra
D’altra banda, Guerra ha apostat per aprofitar els recursos forestals del Principat com una possible via per fomentar una construcció més sostenible, mitjançant estratègies publicoprivades que permetin connectar la disponibilitat de matèria primera amb la demanda del sector de l’habitatge. «Crec que sí que seria una bona estratègia buscar l’impuls de la indústria de la fusta a nivell d’Andorra», ha assenyalat.
Pel que fa a la situació del país, l’arquitecte ha evitat valorar les polítiques impulsades per les administracions públiques pel fet de desconèixer el marc jurídic andorrà, si bé ha apuntat que «la sensació que tinc des de fora és que el privat ha construït molt». Tanmateix, ha assegurat que, si el sector públic hagués de construir al mateix ritme que el privat, «hi ha fórmules per fer-ho de manera eficient i que, a més a més, sigui sostenible».