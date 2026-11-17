Concòrdia ha reclamat a Govern una auditoria externa i independent per revisar els protocols d’identificació personal de les institucions públiques i parapúbliques arran del ciberatac a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La formació ha expressat la seva preocupació després que la parapública hagi reconegut que els ciberdelinqüents van obtenir números d’identificació administrativa (NIA) de pràcticament tota la població. Davant d’aquesta situació, considera necessari revisar els mecanismes de seguretat digital del país i exigir explicacions sobre les vulnerabilitats que han permès l’extracció massiva de dades.
En aquest sentit, Concòrdia ha qüestionat que la protecció de determinats serveis pugui dependre de mantenir en secret informació identificativa que els ciutadans faciliten habitualment a nombrosos organismes. La formació considera que conèixer el NIA i la data de naixement d’una persona no hauria de permetre actuar en nom seu, recuperar comptes o accedir a informació privada. Per aquest motiu, defensa que cal reforçar els mecanismes de verificació d’identitat, tant en els tràmits digitals com en l’atenció telefònica i presencial.
Defensa que conèixer el NIA i la data de naixement d’una persona no hauria de ser suficient per accedir a informació privada o efectuar gestions en nom seu
Així mateix, la formació proposa que l’auditoria compti amb la participació dels comuns, les empreses públiques, les entitats parapúbliques i els organismes responsables de la ciberseguretat i la protecció de dades. L’objectiu seria revisar de manera coordinada els serveis que utilitzen el NIA, limitar l’accés a la informació estrictament necessària i establir controls que permetin detectar consultes massives o anòmales. Segons indica en un comunicat, aquestes mesures són indispensables per reduir el risc que les dades sostretes puguin utilitzar-se per cometre possibles fraus.
D’altra banda, ha reclamat que s’informi de manera clara i efectiva les persones afectades sobre els riscos de l’incident i les mesures que poden adoptar per protegir-se. Entre aquestes, Concòrdia ha esmentat el canvi immediat de les contrasenyes del certificat digital i de l’usuari de la CASS. Considera també que l’Executiu ha d’acompanyar la ciutadania en aquest procés, especialment tenint en compte que les mateixes credencials també s’utilitzen per accedir a altres serveis, com la cartera digital i l’aplicació Andorra Salut.
Finalment, Concòrdia ha exigit a l’Executiu que assumeixi les responsabilitats que li corresponen i ha criticat que s’estigui plantejant la possibilitat de canviar el NIA de tota la població. La formació considera que una mesura d’aquesta magnitud obliga a preguntar-se «com s’ha arribat fins aquest punt» i posa en dubte la preparació de l’Administració davant d’un incident d’aquestes característiques. En aquesta línia, ha advertit que la ciberseguretat ha deixat de ser una qüestió exclusivament tecnològica per convertir-se en un assumpte estratègic de seguretat nacional.