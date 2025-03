Iniciativa estatal

Cinc anys per desenvolupar el projecte d’interès nacional a l’antiga fàbrica de tabac CATSA

Mònica Bonell ha destacat la importància d'estudiar la viabilitat del parc tecnològic a la infraestructura de Sant Julià de Lòria

El Comú de Sant Julià de Lòria, el Govern i el propietari de l’edifici de CATSA, Cristian Pérez, han formalitzat l’adquisició de l’antiga fàbrica de tabac per part de les dues administracions, per un import total de 4,2 milions d’euros. Segons els termes de l’operació, el 50% de l’import correspon a l’Executiu, mentre que l’altre 50% es destina a la corporació comunal. No obstant això, gràcies a una cessió gratuïta per part del Comú lauredià, aquesta última participació passa a ser gestionada per l’administració central.

Durant la signatura del conveni, el cònsol major de la parròquia laurediana, Cerni Cairat, ha remarcat que “l’Executiu compta amb un termini de cinc anys per desenvolupar un projecte d’interès nacional”. Així mateix, ha afegit que “en cas que aquest termini no es compleixi, els percentatges tornarien a la base inicial: 50% per al Govern i 50% per al Comú de Sant Julià de Lòria”.

En relació amb aquesta mesura, la ministra de Cultura, Esports i Joventut, Mònica Bonell, ha afirmat que “la cessió és realitzada pel Comú perquè, d’aquesta manera, el Govern pugui desenvolupar un projecte tecnològic o d’interès nacional”. Quan se li ha qüestionat sobre la possibilitat d’establir un parc tecnològic, Bonell ha destacat que “primer de tot, cal dur a terme un estudi per determinar la viabilitat del projecte”.

