Casal afirma que l’Executiu manté l’esperança en els resultats de l’informe per a les reunions “cos per cos”

El Govern manté la seva voluntat de diàleg i negociació amb els cossos especials, basant-se en les conclusions de l’informe elaborat per una empresa externa sobre les revaloritzacions salarials. Tot i que encara no hi ha una data fixada per a les properes reunions, l’Executiu ha reafirmat el seu compromís de continuar les trobades bilaterals amb cada cos especial, posant en coneixement dels sindicats les dades segregades de l’estudi.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat aquest dimecres, després del Consell de Ministres, que les reunions es faran properament i que Govern treballa per concretar les dates. “No tenim les dates concretes dels dies de les reunions, però seran molt properament”, ha declarat. Tot i que encara no s’ha tancat un calendari definitiu, Casal ha garantit que les reunions es duran a terme aviat. “Hem de quadrar agendes entre la nostra disponibilitat i la dels treballadors públics, però ens reunirem durant aquest mes de febrer“, ha assegurat.

D’aquesta manera, el portaveu de l’Executiu ha subratllat que aquestes trobades seran fonamentals per atendre les preocupacions dels cossos especials i permetre que puguin exposar els seus punts de vista directament a l’empresa encarregada de l’estudi. “Aquesta reunió cos per cos serà molt més productiva i detallada que la reunió global que vam tindre dilluns passat”, ha destacat.

Casal ha detallat que dilluns passat es van dur a terme dues reunions: una al matí amb els cossos especials uniformats i els treballadors de la Justícia, i una altra a la tarda amb el cos especial d’educació. A més, ha confirmat que ja hi ha una altra reunió prevista per a principis de la setmana vinent, on es continuarà traslladant les mesures presentades per Govern.

Precisament, la manca de contacte amb el Sindicat de Policies d’Andorra (SIPAC), el ministre ha assegurat que la reunió amb aquest col·lectiu està programada i que el diàleg “ja estarà encetat”. “És un diàleg que es continua, que no el comencem avui, i que ja està treballant amb altres aspectes”, ha afegit.

El ministre portaveu també ha insistit en la importància de “treballar conjuntament amb un horitzó temporal molt proper” i ha recordat que fa unes setmanes el Govern ja va expressar el seu compromís de col·laboració amb tots els treballadors de l’administració, tant del cos general com dels cossos especials. Així doncs, l’objectiu és traslladar “l’estudi concret a cada cos” i les dades obtingudes per l’empresa externa per tal d’abordar les demandes específiques de cada grup.