Els retrets de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, al Comú de Sant Julià de Lòria en relació amb les mobilitzacions previstes durant el pont de la Puríssima tenen, segons el cònsol major, Cerni Cairat, una explicació estrictament competencial. I és que, sense voler entrar en polèmiques, el mandatari lauredià ha aclarit en declaracions a El Periòdic que la corporació comunal sí que ha donat resposta al ministeri a través del Departament de Circulació, tot i puntualitzar que «en la carretera general 1, que és on es produiria el tall com a tal, des del comú no tenim competències per dir si l’autoritzem o no l’autoritzem».
«Vam analitzar les dades aportades i des del departament el que es manifesta és que, si això provoca afectacions de trànsit dins de l’entorn urbà de Sant Julià, els agents de circulació estaran a disposició per mirar de resoldre les incidències que hi pugui haver», ha detallat Cairat, qui ha ‘emmarcat’ la resposta traslladada a Interior en una qüestió «de caràcter tècnic, que no de caràcter polític en cap cas». Així, el cònsol lauredià ha assenyalat que correspon a Mobilitat informar sobre les afectacions a la carretera general i que no té «ànim de polemitzar» arran que Molné atribuís a la corporació una «manca de col·laboració».
Tanmateix, el mandatari comunal ha insistit que la predisposició a intervenir en cas que les mobilitzacions afectin el nucli urbà ja s’ha traslladat al ministeri: «Si cal, els agents de circulació estaran allà ajudant a gestionar el trànsit», ha apuntat Cairat, qui també ha declinat valorar la decisió del ministeri de denegar els talls de circulació previstos pel Sindicat d’Habitatge en considerar que no correspon a l’àmbit competencial de la corporació. El cònsol, però, sí que s’ha pronunciat sobre el dret de protesta dels convocants, tot remarcant que «nosaltres, sobre el dret a manifestació, estem completament a favor».