Bonell evita valorar la retirada de ‘Mein Kampf’ i apel·la a la prudència fins que es resolgui el cas per la via judicial

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha evitat pronunciar-se sobre la retirada policial de diversos exemplars de Mein Kampf, d’Adolf Hitler, de la llibreria Llibre Idees, argumentant que el cas es troba judicialitzat i que cal esperar una resolució: «El tema està judicialitzat i respon a una actuació del Cos de Policia en el marc de les seves competències. Em correspon, amb prudència, esperar la resposta judicial».
Preguntada sobre els fets durant la presentació de la nova campanya per promoure el català en l’àmbit sanitari, Bonell ha argumentat que la intervenció s’havia produït en el marc de les actuacions policials i del que estableix el Codi Penal. D’aquesta manera, la ministra ha apel·lat a la prudència abans de fer cap valoració sobre els fets i ha recordat que Andorra és un estat de dret en el qual s’ha de garantir la llibertat d’expressió.
D’altra banda, també ha confirmat que l’obra continua formant part del catàleg de la Biblioteca Pública del Govern, on es conserva un exemplar a la reserva que es pot consultar sota demanda, tot i que està exclòs del servei de préstec. Bonell ha assegurat que es tracta d’un llibre poc consultat i que, de moment, no es preveu modificar-ne la disponibilitat mentre s’espera la resolució judicial.
«El tema està judicialitzat i respon a una actuació del Cos de Policia en el marc de les seves competències. Em correspon, amb prudència, esperar la resposta judicial.» – Mònica Bonell
Cal recordar que la polèmica es va originar arran de la intervenció d’un agent de policia fora de servei, el qual, segons el relat del treballador que va presenciar els fets, va assegurar que la comercialització de l’obra era il·legal a Europa i que la seva exposició podia constituir un delicte d’odi. Posteriorment, dos agents més van intervenir en la retirada dels exemplars. El llibreter va qüestionar els motius del decomís i va defensar que «considero fonamental que qualsevol restricció estigui degudament fonamentada en la llei i respongui a criteris de necessitat i proporcionalitat».
Tot i el decomís dels llibres, ‘Mein Kampf’ continua comercialitzant-se en altres establiments del Principat. Des de La Llibreria van confirmar que disposen d’exemplars i que mai han tingut problemes amb les autoritats per vendre’ls. «Jo sí que el tinc, tinc la versió que es pot vendre a Espanya i, de fet, es pot comprar directament a la distribuïdora», van explicar. Per la seva banda, des de Llibre Idees van remarcar que l’obra també «té una finalitat acadèmica» i que «alguns compradors l’han utilitzat per elaborar treballs universitaris relacionats amb la Segona Guerra Mundial«.