Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra de Cultura Mònica Bonell durant la presentació de la campanya per promoure l'ús del català. | SFGA/CEsteve
Sergi Gil Bosch
Possible resolucói judicial

Bonell evita valorar la retirada de ‘Mein Kampf’ i apel·la a la prudència fins que es resolgui el cas per la via judicial

La ministra assegura que «em correspon esperar la resposta judicial», mentre confirma que l'obra sí que continua disponible a la Biblioteca Pública

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha evitat pronunciar-se sobre la retirada policial de diversos exemplars de Mein Kampf, d’Adolf Hitler, de la llibreria Llibre Idees, argumentant que el cas es troba judicialitzat i que cal esperar una resolució: «El tema està judicialitzat i respon a una actuació del Cos de Policia en el marc de les seves competències. Em correspon, amb prudència, esperar la resposta judicial».

Preguntada sobre els fets durant la presentació de la nova campanya per promoure el català en l’àmbit sanitari, Bonell ha argumentat que la intervenció s’havia produït en el marc de les actuacions policials i del que estableix el Codi Penal. D’aquesta manera, la ministra ha apel·lat a la prudència abans de fer cap valoració sobre els fets i ha recordat que Andorra és un estat de dret en el qual s’ha de garantir la llibertat d’expressió.

D’altra banda, també ha confirmat que l’obra continua formant part del catàleg de la Biblioteca Pública del Govern, on es conserva un exemplar a la reserva que es pot consultar sota demanda, tot i que està exclòs del servei de préstec. Bonell ha assegurat que es tracta d’un llibre poc consultat i que, de moment, no es preveu modificar-ne la disponibilitat mentre s’espera la resolució judicial.

«El tema està judicialitzat i respon a una actuació del Cos de Policia en el marc de les seves competències. Em correspon, amb prudència, esperar la resposta judicial.» – Mònica Bonell

Cal recordar que la polèmica es va originar arran de la intervenció d’un agent de policia fora de servei, el qual, segons el relat del treballador que va presenciar els fets, va assegurar que la comercialització de l’obra era il·legal a Europa i que la seva exposició podia constituir un delicte d’odi. Posteriorment, dos agents més van intervenir en la retirada dels exemplars. El llibreter va qüestionar els motius del decomís i va defensar que «considero fonamental que qualsevol restricció estigui degudament fonamentada en la llei i respongui a criteris de necessitat i proporcionalitat».

Tot i el decomís dels llibres, ‘Mein Kampf’ continua comercialitzant-se en altres establiments del Principat. Des de La Llibreria van confirmar que disposen d’exemplars i que mai han tingut problemes amb les autoritats per vendre’ls. «Jo sí que el tinc, tinc la versió que es pot vendre a Espanya i, de fet, es pot comprar directament a la distribuïdora», van explicar. Per la seva banda, des de Llibre Idees van remarcar que l’obra també «té una finalitat acadèmica» i que «alguns compradors l’han utilitzat per elaborar treballs universitaris relacionats amb la Segona Guerra Mundial«.

‘Mein Kampf’ continua a la venda en altres llibreries del Principat malgrat la retirada d’exemplars a Llibre Idees

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
El Sindicat d’Habitatge manté el pols amb l’Executiu i fixa el 3 de desembre com a límit per evitar el tall fronterer
Una possible venda milionària, la causa del repunt del preu del metre quadrat durant el tercer trimestre d’aquest 2026
El català vol fer-se sentir a les consultes mèdiques amb una campanya per fomentar-ne l’ús entre metges i pacients

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
L’USdA vol elevar els mínims exempts de l’IRPF per evitar que els treballadors paguin més impostos per la inflació
  • Economia, Societat
Salut i biotecnologia s’enduen més de la meitat dels incentius que Andorra Business destina a deu projectes d’R+D
  • Societat
Salut eleva a quatre els neuròlegs i a dos els reumatòlegs que exerceixen al país, però admet la manca d’especialistes
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
El ‘Llac dels cignes’ arriba a Andorra de la mà de l’International Ballet Company amb una única funció a Andorra la Vella
  • Parròquies, Societat
El Troc tanca la quarta edició amb 411 participants i unes 2.000 peces de roba aportades, un 34% més que a l’abril
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella destina prop de 29.000 euros a reparar les fuites detectades al canal del rec de l’Obac
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu