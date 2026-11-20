El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha reconegut que el Cirque du Soleil ja no té la mateixa importància estratègica que fa dos o tres anys i ha obert la porta a replantejar el model de grans esdeveniments turístics del Principat. Ho ha dit una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA, en la qual ha mencionat que la continuïtat de l’espectacle encara no està decidida, tot i que l’acord actual es manté vigent fins al setembre de l’any vinent. En aquest sentit, ha assenyalat que encara hi ha marge per negociar una possible renovació, però que abans cal estudiar les característiques de la proposta i valorar quin retorn pot generar: «No podem prendre decisions sense veure quin espectacle tenim».
Malgrat aquesta reflexió, Budzaku ha defensat que el Cirque du Soleil continua sent un dels principals atractius del turisme d’estiu, recordant que, segons les dades que ha exposat, entre el 75% i el 78% dels visitants estrangers que arriben al país durant el juliol identifiquen l’espectacle com un dels principals motius del viatge. Així doncs, el responsable d’Andorra Turisme ha insistit que qualsevol decisió sobre el futur del projecte haurà de tenir en compte la seva capacitat d’atracció i l’impacte global sobre l’activitat turística, més enllà del cost directe de la contractació. Amb tot, ha admès que el context actual obliga a valorar si el format continua responent a les necessitats de promoció del país.
El director general d’Andorra Turisme planteja la possibilitat de diversificar l’oferta d’esdeveniments i repartir les activitats al llarg de l’any
En aquesta línia, ha plantejat la possibilitat de diversificar l’oferta d’esdeveniments i repartir les activitats al llarg de l’any, en lloc de concentrar una part important dels esforços en una única proposta estival. Entre les alternatives, ha esmentat la recuperació de formats musicals amb artistes internacionals, si bé ha reconegut que resulta complicat trobar iniciatives amb una capacitat d’atracció comparable a la del Cirque du Soleil. Per aquest motiu, ha defensat que el futur de l’espectacle s’ha d’analitzar dins d’una estratègia turística més àmplia, que permeti reforçar la ‘marca Andorra’ i continuar diversificant els motius pels quals els visitants escullen el Principat.
D’altra banda, Budzaku ha assenyalat la necessitat de mantenir l’estructura i els recursos d’Andorra Turisme davant la possibilitat d’una reducció del 50% del seu pressupost, una mesura que, ha advertit, comportaria acomiadaments i obligaria a replantejar profundament l’activitat de l’entitat. Així, el director general ha recordat que l’organisme compta amb prop de 40 treballadors i que les seves funcions van més enllà de les campanyes de promoció, ja que també inclouen la creació i organització d’esdeveniments. En afegit, s’ha mostrat disposat a reunir-se amb els responsables polítics per explicar les conseqüències d’una eventual retallada i ha reivindicat la importància de disposar d’una estructura independent que permeti treballar amb una planificació a llarg termini.