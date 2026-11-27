L’andorrà Benjamí Rascagneres Travesset ha estat elegit aquest divendres a Estrasburg membre del Grup d’experts sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (GRETA) del Consell d’Europa. L’elecció s’ha produït en segona volta, en un procés en què competien 23 candidats per a set places vacants, en el marc de la 39a reunió del Comitè de les Parts del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans, vigent al Principat des de l’1 de juliol del 2011. Es tracta de la primera vegada que Andorra presenta una candidatura a aquest organisme internacional. La candidatura de Rascagneres va ser seleccionada mitjançant un procediment obert i posteriorment aprovada pel Govern per presentar-la al Consell d’Europa.
Rascagneres compta amb una àmplia trajectòria professional en els àmbits policial i jurídic, havent exercit durant 10 anys com a comissari de Policia. Entre altres tasques, ha participat en l’elaboració i la implementació del protocol d’actuació per a la protecció de les víctimes del tràfic d’éssers humans a Andorra, així com en investigacions transnacionals i iniciatives de cooperació internacional. Val a dir que el GRETA és l’organisme independent encarregat de supervisar el compliment del conveni per part dels estats adherits. Els seus membres exerceixen les funcions de manera independent i imparcial, examinant els informes presentats pels estats, efectuant visites als països i emetent recomanacions en matèria de lluita contra el tràfic d’éssers humans.