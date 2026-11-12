Baró defensa el diàleg amb el copríncep episcopal i nega haver rebut cap petició per retirar la reforma de l’avortament

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha assegurat que Govern no té constància que el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, hagi sol·licitat la retirada de la reforma de l’avortament del tràmit parlamentari. Davant les informacions que apunten a un suposat malestar del bisbe d’Urgell amb la proposta legislativa, Baró ha insistit que l’Executiu no ha rebut cap petició en aquest sentit: «Aquest plantejament no ens ha arribat cap vegada», ha afirmat.
Pel que fa a les informacions segons les quals el copríncep episcopal desconeixia el contingut de la reforma, Baró ha defensat que aquest ha estat informat de totes les fases de les negociacions, tant abans com després dels contactes mantinguts amb el Vaticà. «Cada pas o cada tram de diàleg que s’ha produït n’ha estat coneixedor, ex ante i ex post», ha remarcat. Així mateix, el ministre ha explicat que, abans de presentar el projecte a tràmit parlamentari, es va celebrar una darrera reunió amb el copríncep i els seus serveis, durant la qual «hi havia sobre la taula el text», amb la qual cosa ha volgut deixar clar que el bisbe coneixia el contingut de la proposta.
«Cada pas o cada tram de diàleg que s’ha produït n’ha estat coneixedor, ex ante i ex post» – Ladislau Baró
En aquest sentit, el ministre ha considerat que la polèmica podria respondre a un episodi conjuntural i ha avançat que Govern tornarà a parlar amb Serrano Pentinat per aclarir-ne l’abast, tot i que ho farà «amb calma i amb un ritme que considerem adequat». Sobre la possibilitat que el bisbe recorri a una qüestió prèvia de constitucionalitat, ha recordat que es tracta d’una prerrogativa dels coprínceps i ha evitat entrar en especulacions. «Pensem que tot ha de seguir pel camí que està previst», ha assenyalat Baró.
Finalment, el titular ministerial ha reconegut que la interrupció voluntària de l’embaràs és una qüestió que genera «seriosos dubtes o seriosos condicionants des del punt de vista doctrinari» a l’Església catòlica, però ha defensat que aquestes discrepàncies han estat presents durant els dos anys de negociacions amb la Santa Seu. En aquest sentit, ha insistit que l’Executiu està convençut d’haver trobat un encaix «entre mantenir les institucions i poder dur a terme l’exempció penal de la dona que vol interrompre l’embaràs».