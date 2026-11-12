Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre considera que la polèmica podria respondre a un episodi conjuntural. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Drets reproductius de les dones

Baró defensa el diàleg amb el copríncep episcopal i nega haver rebut cap petició per retirar la reforma de l’avortament

El ministre reconeix les reticències doctrinals de l'Església catòlica, però sosté que s'ha trobat un equilibri entre les institucions i la despenalització

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha assegurat que Govern no té constància que el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, hagi sol·licitat la retirada de la reforma de l’avortament del tràmit parlamentari. Davant les informacions que apunten a un suposat malestar del bisbe d’Urgell amb la proposta legislativa, Baró ha insistit que l’Executiu no ha rebut cap petició en aquest sentit: «Aquest plantejament no ens ha arribat cap vegada», ha afirmat.

Pel que fa a les informacions segons les quals el copríncep episcopal desconeixia el contingut de la reforma, Baró ha defensat que aquest ha estat informat de totes les fases de les negociacions, tant abans com després dels contactes mantinguts amb el Vaticà. «Cada pas o cada tram de diàleg que s’ha produït n’ha estat coneixedor, ex ante i ex post», ha remarcat. Així mateix, el ministre ha explicat que, abans de presentar el projecte a tràmit parlamentari, es va celebrar una darrera reunió amb el copríncep i els seus serveis, durant la qual «hi havia sobre la taula el text», amb la qual cosa ha volgut deixar clar que el bisbe coneixia el contingut de la proposta.

«Cada pas o cada tram de diàleg que s’ha produït n’ha estat coneixedor, ex ante i ex post» – Ladislau Baró

En aquest sentit, el ministre ha considerat que la polèmica podria respondre a un episodi conjuntural i ha avançat que Govern tornarà a parlar amb Serrano Pentinat per aclarir-ne l’abast, tot i que ho farà «amb calma i amb un ritme que considerem adequat». Sobre la possibilitat que el bisbe recorri a una qüestió prèvia de constitucionalitat, ha recordat que es tracta d’una prerrogativa dels coprínceps i ha evitat entrar en especulacions. «Pensem que tot ha de seguir pel camí que està previst», ha assenyalat Baró.

Finalment, el titular ministerial ha reconegut que la interrupció voluntària de l’embaràs és una qüestió que genera «seriosos dubtes o seriosos condicionants des del punt de vista doctrinari» a l’Església catòlica, però ha defensat que aquestes discrepàncies han estat presents durant els dos anys de negociacions amb la Santa Seu. En aquest sentit, ha insistit que l’Executiu està convençut d’haver trobat un encaix «entre mantenir les institucions i poder dur a terme l’exempció penal de la dona que vol interrompre l’embaràs».

El PS vol que l’avortament no sigui punible fins a les 14 setmanes i exigeix anar més enllà de la reforma penal

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Andorra no posa el fre al creixement demogràfic i supera els 90.000 residents després de sumar 1.390 habitants nous
Manso deixa en mans d’Owono la decisió de tornar a jugar mentre l’FC Andorra prepara la visita a l’Almeria
França juga les seves cartes per seduir els futurs universitaris andorrans en una nova edició del Saló dels Estudis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’USdA reclama que els cursos de català es facin dins l’horari laboral i sense cap pèrdua de salari per als treballadors
  • Societat
La CASS alerta d’un accés indegut a dades personals de diversos afiliats arran del robatori de certificats digitals
  • Societat
El Principat tramita 2.468 permisos inicials entre els mesos de maig i juliol d’enguany, un 5% més que l’any passat
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Govern i comuns acceleren la reforma per activar les càmeres corporals dels agents de circulació aquest hivern
  • Parròquies, Societat
El Trenet, les experiències immersives i el Bosc Encantat es consoliden com els atractius del Poblet de Nadal d’enguany
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo reorganitza el servei de treta de neu amb tres equips i un nou contracte de fins a sis anys de durada
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu