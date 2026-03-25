Avancem demana per si el comú col·labora amb promotors per destinar pisos a lloguer assequible a Encamp

Avancem ha preguntat si el Comú d’Encamp ha intentat establir col·laboracions amb promotors per destinar part dels pisos a lloguer assequible, en el marc de les noves promocions en marxa a la parròquia. La consellera socialdemòcrata, Marta Pujol, ha presentat una pregunta escrita que es debatrà al Consell de Comú, adreçada a la cònsol major, amb l’objectiu d’obtenir detalls sobre les polítiques d’habitatge impulsades per la majoria.
En el text, Pujol recorda que el programa electoral incloïa mesures per col·laborar amb el Govern en la definició d’indicadors de preus, impulsar polítiques d’estímul i promoure iniciatives de lloguer assequible, tant públiques com publicoprivades. Davant l’existència de diverses promocions en construcció, la consellera també sol·licita saber quins projectes té previst impulsar el comú per garantir l’accés a un habitatge digne, especialment de cara a l’any vinent, coincidint amb la finalització de les pròrrogues dels contractes de lloguer.