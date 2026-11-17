L’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA) ha posat de manifest la necessitat de continuar adaptant els procediments judicials per garantir els drets de les persones amb trastorn de l’espectre autista. En el marc d’una jornada dedicada a aquesta qüestió, la neuropsicòloga i directora tècnica de l’entitat, Carolina Pastor, ha explicat que durant els darrers anys han detectat un augment dels casos que requereixen acompanyament legal. «Ens hem anat trobant sobretot en els últims tres o quatre anys molts associats o pacients dels nostres serveis que han requerit algun tipus d’acompanyament en processos que tenen a veure amb l’àmbit legal», ha declarat.
En aquest sentit, ha remarcat que una de les principals dificultats és identificar les persones que no disposen d’un diagnòstic previ. Per aquest motiu, ha defensat que «una formació específica de tots els agents implicats en els circuits judicials pot afavorir activar les mesures de les valoracions forenses prèvies si és necessari«. També ha proposat incorporar als procediments habituals la possibilitat que les persones comuniquin voluntàriament el seu diagnòstic per facilitar una atenció adaptada a les seves necessitats.
«Cada cosa requereix el seu temps i cada persona necessita ser escoltada amb les seves expectatives concretes» – Alfons Alberca
Per la seva banda, el magistrat del Tribunal de Corts, Alfons Alberca, ha destacat la importància de la sensibilització dels professionals i de la formació continuada. «Cada cosa requereix el seu temps i cada persona necessita ser escoltada amb les seves expectatives concretes», ha afirmat, recordant que els procediments judicials han d’adaptar-se a les circumstàncies de cada individu.
En la mateixa línia, l’advocada Vanessa Domènech ha defensat que és necessari avançar cap a una justícia més accessible: «No hem d’anar tan ràpid i ens hem d’adaptar a les circumstàncies, com ho estem fent amb violència de gènere». Així mateix, ha apuntat que l’accés dels metges forenses a la història clínica dels afectats permetria millorar les valoracions sobre la seva capacitat per declarar.