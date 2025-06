Participació internacional

ATIDA presenta la delegació que participarà als Jocs Mundials de Trasplants el proper 17 de juliol

ATIDA presenta els tres representants que competiran a Alemanya i reivindica la donació d’òrgans com a motor de vida i superació

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha presentat aquest dilluns la participació andorrana als Jocs Mundials de Trasplantats, que tindrà lloc el proper 17 d’agost a Dresden, Alemanya. Es tracta d’una competició internacional que aplegarà més de 2.000 atletes de més de 50 països, tots ells trasplantats, amb l’objectiu de promoure la donació d’òrgans i visibilitzar la possibilitat de continuar vivint amb plenitud després d’un trasplantament.

L’acte, que ha comptat amb la presència del secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, ha servit per donar suport institucional a l’equip i per presentar els tres esportistes que hi representaran Andorra: la secretària de l’associació, Mari Martínez; el president, Toni Gamero; i el nou membre Kiko Castillo, que s’estrena a la competició.

“El que volem és mostrar que després d’una donació i d’un trasplantament hi ha vida, i que es pot fer esport quasi d’elit i tenir una vida normal”, ha destacat Toni Gamero. Tot i que diu no tenir “tanta ambició com el company”, assegura que farà tot el possible per portar algun resultat positiu a Andorra.

Per la seva banda, Mari Martínez ha subratllat l’emoció de tornar a participar en uns Jocs que van molt més enllà de la competició: “És una experiència molt enriquidora. No és el mateix explicar la teva vivència a qualsevol persona que fer-ho amb algú que ha viscut el mateix. Et sents compresa i, alhora, pots ajudar i ser ajudada.” També ha destacat que aquesta serà la delegació andorrana més nombrosa fins ara.

Kiko Castillo, que representarà el país en les proves de contrarellotge, ha compartit l’esforç personal que ha suposat tornar a entrenar-se després del trasplantament: “Porto des del novembre preparant-me a fons. Per mi és un repte molt gran tornar a competir després de la malaltia.” El seu objectiu és clar: “Intentar guanyar una medalla, sobretot en la cursa de carretera.”

El secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, ha remarcat que la participació andorrana s’emmarca dins del programa ‘Mou-te’, destinat a promoure l’esport en tots els àmbits de la societat: “És molt agradable poder acompanyar-los en aquest repte, donar-los suport institucional i econòmic. Aquesta competició representa una altra dimensió del que volem fomentar amb el programa: l’esport com a eina d’inclusió i superació.”

La presentació ha servit també per mostrar l’equipació oficial que lluiran els participants, patrocinada per empreses del país. L’acte ha estat emotiu i ha posat de manifest la força del col·lectiu trasplantat i la voluntat d’ATIDA de continuar treballant per la visibilització i la sensibilització al voltant de la donació d’òrgans.