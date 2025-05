Balanç policial del cap de setmana

Arrestat un home no resident amb una ordre judicial de recerca i detenció per furts continuats de mercaderia

De 55 anys i amb diversos antecedents a França i a Espanya per fets similars, aquest diumenge va furtar perfums al Pas de la Casa

La Policia va detenir, ahir a la tarda al Pas de la Casa, un home no resident de 55 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per furt continuat de mercaderia. Li constava una ordre judicial de recerca amb detenció per furts de roba i perfums amb un valor de cost superior als 2.000 euros que hauria comès al país el febrer de l’any passat.

Aquest diumenge, el cos d’ordre el va controlar després d’haver rebut l’avís d’un establiment de la localitat encampadana on, utilitzant una bossa folrada per evitar les alarmes, l’home hauria furtat més perfums, però amb un preu de cost inferior a 600 euros, xifra que no hauria comportat l’arrest si no hagués tingut l’ordre de detenció. Tant en aquest darrer cas com en els anteriors, el detingut, que té diversos antecedents a França i a Espanya per fets similars, hauria actuat en col·laboració amb un altre home.