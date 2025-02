Arrestat un conductor a Escaldes-Engordany amb una taxa d’alcoholèmia d’1,74 g/l

La Policia ha detingut nou persones en els darrers dies per delictes relacionats amb la seguretat col·lectiva, incloent-hi la conducció sota els efectes de l’alcohol, la possessió de substàncies estupefaents i la tinença il·lícita d’armes.

En relació amb els delictes per alcoholèmia, s’han registrat quatre detencions per conduir superant la taxa d’alcohol permesa. El cas amb la taxa més elevada va tenir lloc dissabte a la matinada a Escaldes-Engordany, on un home de 27 anys va ser detingut amb una taxa d’1,74 g/l. El vehicle es trobava aturat davant l’entrada d’un aparcament privat i els agents de circulació van alertar la Policia. Inicialment, el conductor es va negar a efectuar la prova d’alcoholèmia, però finalment la va realitzar amb el resultat esmentat.

També dissabte a la matinada, un home de 46 anys va ser arrestat al Pas de la Casa després de ser interceptat conduint amb els llums apagats i en sentit contrari, donant una taxa d’1,56 g/l en la prova d’alcoholèmia. Diumenge a la matinada, un home de 21 anys va ser detingut a Andorra la Vella amb una taxa d’1,27 g/l, mentre que diumenge a la tarda, a Sant Julià de Lòria, un altre conductor, de 47 anys, va ser interceptat per excés de velocitat i va donar un resultat d’1,10 g/l en la prova d’alcoholèmia.

D’altra banda, la Policia ha detingut quatre persones en diferents controls policials per possessió de substàncies estupefaents. Dissabte a la tarda, un turista de 36 anys va ser interceptat a la frontera del riu Runer quan intentava accedir al país amb 1 gram de cocaïna. En el mateix punt fronterer, però divendres a la tarda, un altre turista de 27 anys va ser arrestat en trobar-se-li 0,7 grams de la mateixa substància. A més, la matinada de dissabte, un resident de 32 anys va ser detingut per portar 0,8 grams d’èxtasi. Paral·lelament, en un control preventiu de carretera a la rotonda de l’Aldosa de Canillo, un turista de 34 anys va ser arrestat en possessió d’1,5 grams de cocaïna.

Finalment, en el mateix control de carretera a la rotonda de l’Aldosa de Canillo, la Policia va detenir un turista de 23 anys per portar un esprai de defensa, considerat una arma de la desena categoria i prohibit segons l’article 5 del reglament d’armes.