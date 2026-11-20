Amb motiu de la inauguració de la 16a edició del Saló del Videojoc, organitzat per Andorra Telecom, el director de l’operadora, Jordi Nadal, s’ha pronunciat sobre les conclusions de l’estudi ‘Infància, adolescència i benestar digital’, presentat aquest dijous. Nadal, però, ha valorat els resultats de forma ambivalent: «L’estudi és esperançador perquè reflecteix una certa millora respecte als indicadors mostrats fa quatre anys.» Així i tot, el responsable ha assegurat que «la situació segueix sent preocupant i cal seguir treballant per revertir-la».
En aquest sentit, Nadal ha defensat que, davant la «connotació negativa» dels videojocs, sobretot en els nois, «no s’ha de prohibir jugar, sinó establir uns paràmetres de temps i respectar les edats» perquè no acabi desembocant en una addicció. Així, ha afirmat que els pares han de «donar exemple que es pot jugar bé, amb límits de temps.» Pel que fa a la incidència detectada en l’informe en el consum de contingut pornogràfic, el director ha lamentat que «malauradament, a vegades els nens no busquen pornografia, sinó que els hi arriba de manera inesperada» a través de publicitat.
Per evitar aquesta xacra d’abast global, Nadal ha donat a conèixer les mesures que la companyia ha posat en marxa, d’entre les quals destaca el servei gratuït de protecció parental en els mòbils per inhabilitar l’aparició d’aquest contingut, però que requereix «l’esforç dels pares per configurar l’opció». En aquesta línia, el director ha fet una crida a les famílies per activar la protecció, a més de posar a la seva disposició Andorra Telecom per ajudar-los i fomentar la conscienciació envers aquesta problemàtica.
Com a exemple de sensibilització cap a les famílies, el director ha posat de manifest una dada «demolidora»: els infants que dormen amb el mòbil a l’habitació pateixen problemes de tota mena, com ara angoixa i fins i tot tendències suïcides, davant dels que no dormen amb el mòbil a l’habitació. «Amb una personeta de 12 anys, depèn dels pares», ha reiterat. Per posar-hi remei, ha aconsellat dur a terme petites accions quotidianes, com ara comprar un despertador en compte d’utilitzar el mòbil com a alarma i així «el mòbil no es queda a l’habitació quan vas a dormir. Només amb aquest petit canvi, la salut mental millora de forma exponencial», ha conclòs.