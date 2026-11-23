Andorra ha rebut 709.894 visitants durant el mes d’octubre, un 0,3% menys que en el mateix període de l’any anterior, segons les dades del Departament d’Estadística. Del total, 276.737 han estat turistes, els quals representen el 39% de les entrades, mentre que els 433.157 restants han estat excursionistes, equivalents al 61%. L’evolució ha estat desigual entre els dos col·lectius, ja que els turistes han augmentat un 0,8% respecte de l’octubre del 2025, mentre que els excursionistes han disminuït un 1%. Per procedències, els visitants espanyols han crescut un 3,6% i els d’altres països un 11%, en contrast amb la caiguda del 6,6% dels francesos.
En l’acumulat dels darrers 12 mesos, el nombre total de visitants ha retrocedit un 3,7%, principalment per la disminució dels excursionistes, els quals han caigut un 8,3%. En canvi, els turistes han augmentat un 1,5%. La davallada més pronunciada correspon als visitants francesos, amb un descens de l’11,5%, mentre que els espanyols han disminuït un 0,5% i els procedents d’altres països han crescut un 10,8%. Malgrat aquesta evolució, els visitants-dia han augmentat un 2,8% des de principi d’any respecte del mateix període del 2025, un indicador que té en compte els excursionistes i les pernoctacions mitjanes dels turistes.
Les compres continuen sent el principal motiu per visitar el Principat, amb un 52,3% del total de visites registrades durant l’octubre. A continuació se situen altres motivacions, amb un 12,7%, i les activitats vinculades amb el benestar, la salut i el termalisme, que representen l’11,9%. Entre els turistes, les altres activitats no especificades encapçalen els motius de visita amb un 24%, seguides del benestar, la salut i el termalisme, amb un 23%. Les compres representen el 16,1% i les activitats relacionades amb la natura, el 14,2%. En canvi, entre els excursionistes, les compres concentren el 86,6% de les visites.