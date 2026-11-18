Andorra, juntament amb Bèlgica, Luxemburg, Mònaco, San Marino i Eslovènia, ha impulsat una declaració conjunta, amb el suport de 40 estats més del Consell d’Europa, per reclamar un tractament periodístic responsable dels casos de violència sexual contra infants i adolescents. El posicionament s’ha fet públic aquest dimecres, coincidint amb el Dia Europeu per a la Protecció dels Infants contra l’Explotació i l’Abús Sexual, elq aul enguany se centra en el paper dels mitjans de comunicació. Els països remarquen que «un titular, una fotografia o una entrevista poden augmentar la comprensió pública, contribuir a trencar el silenci i animar les víctimes a buscar suport», sempre que es respectin els seus drets i la seva intimitat.
En aquest sentit, els estats alerten que «una informació inadequada pot exposar els infants a nous perjudicis, comprometre’n la identitat i la privacitat, reforçar estereotips o contribuir a culpabilitzar les víctimes». Per aquest motiu, insisteixen que no s’han de divulgar dades que permetin identificar els menors afectats, encara que no se’n publiquin directament els noms, tot recordant que el Conveni de Lanzarote estableix aquestes garanties i defensant que «una premsa lliure i independent és essencial per a les societats democràtiques i per al dret de la ciutadania a estar informada», de manera que la protecció de les víctimes s’ha de compatibilitzar amb la llibertat d’expressió.
Una de les principals iniciatives recollides en el document és la publicació del manual ‘Informar èticament sobre la violència sexual contra els infants’, el qual estableix deu principis per orientar la cobertura periodística d’aquests casos. La guia inclou recomanacions sobre les entrevistes, el llenguatge, els titulars i els materials audiovisuals, així com eines per evitar el sensacionalisme i la identificació de les víctimes. Segons exposen els països impulsors, l’objectiu és fomentar «un periodisme que informi sense exposar els infants a nous perjudicis, tot equilibrant la protecció dels menors amb el dret de la ciutadania a la informació».
Finalment, els 46 estats demanen que les autoritats col·laborin amb els organismes reguladors, els professionals de la comunicació i la societat civil per traduir, adaptar i promoure l’aplicació del manual, així com reforçar les garanties legals que impedeixin divulgar informació identificativa de les víctimes. La declaració defensa que «protegir els infants i preservar una premsa lliure i independent no són objectius contraposats», i subratlla que una informació rigorosa i respectuosa pot contribuir a fer visibles aquestes violències sense provocar nous perjudicis als menors que les han patit.