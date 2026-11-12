Andorra no posa el fre al creixement demogràfic i supera els 90.000 residents després de sumar 1.390 habitants nous

La població resident a Andorra ha arribat a les 90.271 persones durant el mes d’octubre del 2026, una xifra que representa un increment de l’1,6% respecte al mateix període de l’any anterior. I és que, segons les darreres dades publicades pel Departament d’Estadística, el Principat ha guanyat 1.390 habitants en els últims 12 mesos. En aquest sentit, la Massana ha estat la parròquia que ha registrat l’increment més elevat en termes absoluts, amb 279 residents més que l’octubre del 2025, una variació positiva del 2,3%. A continuació se situa Encamp, que ha sumat 254 habitants i ha experimentat un creixement de l’1,9%, mentre que Escaldes-Engordany ocupa la tercera posició, amb 220 residents addicionals, equivalents a un augment de l’1,4%.
Pel que fa a la resta del territori, Canillo destaca per haver experimentat el creixement percentual més elevat, amb un 3,4% i 219 residents més. També ha augmentat la població d’Andorra la Vella, la qual ha incorporat 199 habitants, tot i que la variació relativa ha estat més moderada, del 0,8%. Per la seva banda, Ordino ha sumat 170 residents, un 3% més, mentre que Sant Julià de Lòria ha registrat l’increment més reduït, amb 49 persones addicionals i un creixement del 0,5% respecte a l’octubre de l’any passat.
Les dades dels censos comunals situen la població registrada en 94.877 persones el 31 d’octubre del 2026, una xifra superior a la població resident estimada per Estadística
El grup d’altres nacionalitats ha estat el que més ha contribuït a l’augment de la població, amb 613 residents addicionals, una variació positiva del 3,9%. En segon lloc se situen les persones de nacionalitat andorrana, les quals han augmentat en 490 habitants, un 1,2% més que un any enrere. Els residents espanyols també han crescut, amb 250 persones més, fet que representa un increment de l’1,2%. En canvi, la població de nacionalitat portuguesa ha disminuït en 186 persones durant el darrer any, una caiguda del 2,2%. En sentit contrari, els residents francesos han protagonitzat un dels increments relatius més destacats, amb un creixement del 5,5%, equivalent a 223 persones més que l’octubre del 2025.
Respecte a la distribució per edats, les persones d’entre 15 i 64 anys continuen representant la major part de la població resident, amb un 73,3% del total. Per la seva banda, els menors de 15 anys constitueixen el 10,5% dels habitants, mentre que el col·lectiu de 65 anys o més representa el 16,2% restant. Val a dir, però, que les dades dels censos comunals situen la població registrada en 94.877 persones el 31 d’octubre del 2026, una xifra superior a la població resident estimada per Estadística. En comparació amb el mateix mes de l’any passat, quan els registres dels comuns comptabilitzaven 93.745 persones, el nombre d’inscrits ha augmentat en 1.132 habitants, equivalent a un creixement de l’1,2%.