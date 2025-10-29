El Govern ajusta el reglament migratori davant l’anunci d’Espanya d’aplicar l’Entry Exit System el 2 de febrer

El Govern ha rebut “amb certa sorpresa” la voluntat expressada per Espanya d’avançar l’entrada en vigor del sistema Entry/Exit a les fronteres amb espais no Schengen. Davant d’aquesta situació, el Consell de Ministres ha aprovat una modificació del Reglament del Servei d’Immigració per assegurar que els treballadors temporers provinents de països tercers acreditin estar en situació regular dins l’espai Schengen.
Els canvis estableixen que els sol·licitants d’una autorització d’immigració que no siguin nacionals de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu han de demostrar que no han superat els 90 dies d’estada dins d’un període de 180 dies. Aquesta mesura es pren per evitar que, un cop finalitzada la temporada d’hivern, els temporers es trobin en una situació irregular que pugui fer recaure la responsabilitat sobre Andorra.
Segons el ministre portaveu, Guillem Casal, la decisió respon a un “criteri de responsabilitat” i té per objectiu garantir que els treballadors compleixin amb les condicions d’estada legal dins l’espai Schengen. També ha recordat que “la problemàtica no recau a Andorra, sinó dins l’espai Schengen”, ja que el Principat actua per assegurar que el compliment sigui estricte i documentat.
El canvi s’ha adoptat després que Espanya hagi notificat la seva intenció d’aplicar el sistema Entry Exit System el 2 de febrer de 2026, abans de la data fixada per la Comissió Europea, el 9 d’abril, un cop finalitzada la temporada d’hivern. El Govern ha activat contactes diplomàtics per exposar els possibles perjudicis d’aquest avançament per al teixit econòmic andorrà.
En aquest sentit, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, s’ha posat en contacte amb el seu homòleg espanyol, Fernando Grande-Marlaska, per exposar la situació i defensar el calendari previst inicialment. Segons Casal, Espanya ha mostrat una bona predisposició al diàleg i les parts s’han emplaçat a una propera trobada, en la qual Andorra confia que l’entrada en vigor del nou sistema s’ajorni fins que hagi finalitzat la temporada hivernal.
El ministre ha remarcat que, en les converses prèvies amb els estats veïns, sempre s’havia acordat que primer Andorra havia d’assolir un acord global amb la Comissió Europea abans d’iniciar les negociacions bilaterals amb Espanya i França. Des del setembre del 2024, Andorra i Brussel·les treballen en un acord específic sobre la gestió de fronteres, actualment pendent de “un parell de serrells tècnics”, i que s’espera culminar en les properes setmanes. A finals d’any, l’Executiu preveu començar les converses amb els governs espanyol i francès.
El nou reglament, validat avui, preveu que aquells que no puguin acreditar que no han exhaurit el període de 90 dies dins Schengen no podran tramitar el permís de residència i treball a Andorra. A finals de la setmana passada ja es va informar els treballadors del Servei d’Immigració sobre els canvis, i divendres hi havia 60 temporers que havien passat de la quota general a la de temporada, als quals ja s’ha requerit la nova documentació. Alguns d’ells ja l’han lliurada.
El sistema Entry Exit System (EES), que la Unió Europea va començar a desplegar el 12 d’octubre, té com a objectiu modernitzar el control de fronteres mitjançant una base de dades biomètrica que substituirà els segells manuals dels passaports per un registre digital d’entrades i sortides dels viatgers extracomunitaris. Els ciutadans andorrans i els residents de la UE en queden exempts, però els residents de països tercers hauran de complir el nou protocol.
Pel que fa als controls fronterers, no es preveuen canvis immediats i es mantindran els controls aleatoris als punts de pas. Casal ha assenyalat que no es considera que Espanya vulgui posar el focus en Andorra per una problemàtica específica, com la dels falsos transfronterers, i ha destacat “la bona feina que es fa per controlar aquesta situació”. Ha recordat també que Espanya vol aplicar el sistema de manera generalitzada, incloent-hi Gibraltar, i no només a les fronteres amb Andorra.ls futurs ajustos derivats del desplegament del sistema europeu.
L’acord d’associació i el futur del control de fronteres
El debat sobre l’Entry Exit System s’emmarca dins del procés de l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea, que ha de determinar com s’aplica la normativa europea al Principat. El Govern considera que aquesta qüestió forma part de les obligacions que comporta la integració progressiva en els marcs de cooperació comunitària i espera tancar les converses amb la Comissió Europea en les pròximes setmanes per poder avançar cap als acords bilaterals amb Espanya i França.