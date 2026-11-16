Andorra manté 211 persones en recerca de feina a l’octubre, mentre les ofertes laborals augmenten fins a les 1.848

El Servei d’Ocupació ha tancat el mes d’octubre amb 211 persones inscrites en recerca de feina, la mateixa xifra que al setembre i un 10,6% menys que un any enrere, quan n’hi havia 236. En canvi, el nombre de llocs de treball oferts ha augmentat fins als 1.848, un 49% més que el mes anterior, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. Pel que fa al perfil dels demandants, 172 persones fa menys de sis mesos que es troben desocupades, el 81,5% del total. Per franges d’edat, el grup més nombrós és el de 40 a 59 anys, amb 78 inscrits, seguit del de 26 a 39 anys, amb 48.
Quant a les vacants disponibles, la xifra supera les 1.240 registrades al setembre i les 1.812 del mateix període del 2025. Els artesans i treballadors qualificats de la indústria i la construcció encapçalen les ofertes, amb 717 places, el 38,8% del total. A continuació se situen els treballadors no qualificats, amb 425 vacants, i els professionals dels serveis, la restauració, la protecció i les vendes, amb 398. D’altra banda, el servei ha facilitat 15 contractacions durant el mes, mentre que 10 persones han trobat feina a través de programes de treball temporal.
A aquestes incorporacions s’hi afegeixen 49 inscrits que han aconseguit una ocupació pels seus propis mitjans. Paral·lelament, 144 persones estaven inscrites per trobar una feina millor, una més que al setembre, però un 32,4% menys que fa un any. La meitat disposen d’un contracte fix i 57 treballen amb un contracte temporal. Finalment, vuit persones, cinc dones i tres homes, percebien la prestació per desocupació involuntària, cinc menys que el mes anterior. D’aquestes, sis són de nacionalitat andorrana.