Andorra la Vella aposta per una ciutat més verda i accessible amb l’anella verda i un futur parc fluvial al Valira

La capital ha acollit aquest divendres la jornada internacional ‘Iberoamèrica camina per la salut urbana’, una iniciativa impulsada pel Comú d’Andorra la Vella i la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI) que compta amb la participació de 13 ciutats iberoamericanes amb l’objectiu d’avançar cap a entorns urbans més inclusius, segurs i sostenibles, els quals situïn les persones i el seu benestar al centre de les polítiques públiques. La jornada ha tingut lloc al Centre de Congressos i està oberta al públic per compartir experiències i bones pràctiques en mobilitat a peu, accessibilitat, salut urbana i transformació de l’espai públic.
La proposta també reforça el paper actiu d’Andorra la Vella en la cooperació internacional com a ciutat organitzadora i promotora del projecte i, especialment, dins de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI), de la qual exerceix la vicepresidència de la península Ibèrica. Així doncs, hi col·laboren les ciutats associades de La Paz i Montevideo, així com Madrid, Barcelona, Lisboa, Buenos Aires, Bogotà, São Paulo, Santo Domingo, San Juan, Quito i San Salvador.
La trobada ha comptat amb la presència de la directora general de l’organització, Luciana Binaghi, i de la secretària general de la UCCI, Almudena Maíllo, qui ha afirmat que «el futur de la caminabilitat passa per les ciutats», tenint en compte xifres com que el 75% de la població d’Amèrica Llatina viu en nuclis urbans. En aquesta línia, la secretària ha destacat que les mesures van més enllà de la simple mobilitat, ja que «incideixen directament en la salut, la convivència i la generació d’espais de trobada», motiu pel qual ha defensat la necessitat de polítiques que impulsen les ciutats «per protegir els col·lectius més vulnerables».
D’altra banda, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha remarcat l’esforç de la capital andorrana en el futur projecte de l’anella verda, el qual consisteix a «interconnectar mitjançant el verd aquests 12 barris de la parròquia». A més, ha afegit la intenció de transformar l’entorn urbà del riu Valira en un parc fluvial per tal de crear «més espais de convivència», sumat a la implantació dels carrils bici i la plantació d’arbres que ja han posat en marxa des de la corporació comunal.
Intercanvi d’experiències sobre l’espai públic
L’obertura institucional ha anat a càrrec del cònsol major i de la secretària general de la UCCI. A continuació, s’ha donat a conèixer el projecte de cooperació i a la tarda s’exposaran les primeres conclusions de l’estudi sobre la caminabilitat a la capital, elaborat amb l’assessorament tècnic de la Universitat Carlemany. El programa inclou dos espais de diàleg entre ciutats: la primera posarà el focus en la mobilitat activa i l’accessibilitat per incentivar els desplaçaments a peu, mentre que la segona abordarà el vincle directe entre el disseny de l’entorn urbà, la salut ciutadana i la proximitat dels serveis.
Un dels plats forts de la sessió durant la tarda és un foto passeig urbà pel centre de la parròquia per detectar barreres arquitectòniques, exemples d’èxit i proposar millores en diversos punts de la ciutat. Les observacions recollides es posaran en comú en acabar l’activitat. Així mateix, els assistents faran una visita tècnica a la plaça del Poble per observar in situ un model real de remodelació de l’espai públic a la capital.
La trobada culminarà amb la presentació dels ‘Principis orientadors per a la caminabilitat i la salut urbana a les ciutats iberoamericanes’, un document que recollirà les principals reflexions i línies d’actuació compartides durant la jornada, amb la voluntat d’afavorir polítiques urbanes més accessibles i saludables.