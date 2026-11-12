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Alba Jiménez Ibáñez
  • Societat
Estadística

El Principat tramita 2.468 permisos inicials entre els mesos de maig i juliol d’enguany, un 5% més que l’any passat

També pateixen un increment les autoritzacions prorrogables, els permisos per a treballadors fronterers i temporers, però hi ha 303 baixes

El Principat ha acordat 2.468 autoritzacions inicials durant el període comprès entre maig i juliol d’aquest 2026, una xifra que representa un increment del 5% respecte del mateix període de l’any anterior. D’aquest nombre, s’han concedit 1.071 permisos de residència i treball, mentre que només els de residència han crescut un 8,3%, assolint les 417 autoritzacions.

També han augmentat les autoritzacions prorrogables, amb 1.582 permisos concedits, un 2,4% més que entre maig i juliol del 2025, així com els permisos per a treballadors fronterers, els quals han passat a ser 91, un 31,9% més que durant el mateix període de l’any anterior. D’altra banda, les autoritzacions temporals laborals han registrat un increment, arribant a les 727, un 10,3% més que un any abans. A més, han augmentat els permisos temporals per a empreses estrangeres, amb 144 concessions i una variació positiva del 8,3%.

Les autoritzacions per a treballadors fronterers creixen un 31,9%, mentre que les baixes del país augmenten un 17,4%

En canvi, les autoritzacions temporals vinculades a recerca, estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius s’han mantingut estables, amb 13 permisos. Durant aquests tres mesos s’han concedit dues autoritzacions temporals per a treballadors fronterers.

Pel que fa a sectors professionals, el creixement més destacat en autoritzacions inicials s’ha registrat entre el personal directiu d’empreses i administracions públiques, amb un augment del 69,6%, equivalent a 32 permisos més que en el mateix període del 2025. Per contra, l’únic grup que ha patit una davallada negativa ha estat en els serveis de restauració, personals, de protecció i venedors de comerços, amb una disminució de l’1,5%, corresponent a 10 autoritzacions menys.

Més de 57.000 autoritzacions

A finals de juliol, Andorra tenia 57.132 autoritzacions en vigor, un 2% més que en la mateixa data de l’any anterior. D’aquest total, 56.144 eren autoritzacions prorrogables, 43.604 sumant permisos de residència i treball i 10.423 els de residència. En comparació amb el juliol del 2025, aquests grups han augmentat un 1,9%, un 1,5% i un 3,3%, respectivament. De les autoritzacions restants, 1.997 són per a treballadors fronterers, 726 per a temporers i 274 per a treball temporal en empreses estrangeres. L’única dada negativa és el registre de 303 baixes del país durant el període de maig a juliol, un 17,4% més que en els mateixos mesos del 2025.

La distribució de les autoritzacions per ocupacions reflecteix un increment del 4,1% en el grup de tècnics i professionals de suport en termes absoluts i relatius entre els principals grups, amb 224 autoritzacions més. A l’altre extrem, els treballadors qualificats en activitats agrícoles i pesqueres han experimentat la caiguda més significativa: un 10,6% menys, amb 10 autoritzacions en vigor menys que un any abans.

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