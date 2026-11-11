Andorra guanya 422 habitants per la via migratòria durant el segon trimestre, amb més de 1.500 arribades al país

Andorra ha registrat un saldo migratori positiu de 422 persones durant el segon trimestre d’aquest 2026, després que un total de 1.549 persones arribessin al país i 1.127 marxessin a viure a l’estranger. Així ho reflecteixen les dades corresponents als moviments migratoris entre l’abril i el juny, les quals mostren que l’arribada de nous residents ha augmentat un 12,6% respecte del primer trimestre, quan es van comptabilitzar 1.376 entrades. Tanmateix, la comparació amb el mateix període de l’any passat presenta una evolució diferent, ja que durant el segon trimestre del 2025 van arribar al Principat 1.585 persones, un 2,3% més que enguany.
Pel que fa a la nacionalitat de les persones que han establert la seva residència al país, els ciutadans espanyols continuen sent el col·lectiu més nombrós, amb el 34,9% del total de les arribades. A força distància se situen les persones de nacionalitat andorrana, les quals representen l’11,7%, seguides de les franceses, amb un 9,4%, i les argentines, amb un 8,9%. D’aquesta manera, més d’una tercera part dels moviments d’entrada corresponen a persones amb nacionalitat espanyola, mentre que la resta es reparteix entre els diferents col·lectius presents al Principat.
La mobilitat, però, també es produeix en sentit contrari, amb 1.127 persones que han abandonat Andorra durant aquests mateixos tres mesos, una xifra que representa un increment de l’11,9%
La mobilitat, però, també es produeix en sentit contrari, amb 1.127 persones que han abandonat Andorra durant aquests mateixos tres mesos, una xifra que representa un increment de l’11,9% respecte del primer trimestre, quan es van registrar 1.007 sortides. Malgrat això, si es compara amb el segon trimestre del 2025, quan van marxar 1.244 persones, les emigracions han disminuït un 9,4% en termes interanuals. Entre les persones que han deixat el país predominen les dones, mentre que, per nacionalitat, el col·lectiu espanyol és el més nombrós. Quant a les edats, les sortides es concentren especialment entre les persones de 20 a 39 anys.
El resultat d’aquests moviments deixa un saldo migratori positiu de 422 persones, un 14,4% superior al registrat durant els primers tres mesos de l’any i un 23,8% per sobre del mateix període del 2025. Ara bé, l’evolució no és homogènia entre els diferents grups d’edat. En aquest sentit, els saldos més elevats corresponen a les franges d’entre 0 i 19 anys, mentre que a partir dels 60 anys la tendència s’inverteix, amb més persones que abandonen el Principat que no pas que hi estableixen la residència.
Per nacionalitats, els espanyols també encapçalen el creixement net de població, amb un saldo positiu de 169 persones, seguits del conjunt d’altres nacionalitats, amb 108 persones més. En canvi, els ciutadans portuguesos i argentins presenten un saldo migratori negatiu, fet que significa que, durant aquest segon trimestre, han marxat més persones d’aquestes nacionalitats de les que han arribat. Així doncs, tot i que el Principat continua registrant més entrades que sortides, les dades evidencien diferències significatives en els moviments migratoris segons l’edat i la nacionalitat de les persones.