Andorra Endavant ha reclamat, en un comunicat, que la televisió sigui gratuïta a totes les habitacions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, després de denunciar que els pacients han de pagar per accedir als canals generalistes, a diferència dels interns del Centre Penitenciari de la Comella. En aquest sentit, la presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner, ha registrat vuit preguntes escrites a Govern per aclarir les condicions del servei i estudiar-ne la gratuïtat. «És el món al revés, a la presó, la tele és gratis. A l’hospital, els malalts la paguen», ha manifestat la formació.
Segons ha detallat la formació, el servei està gestionat per una empresa externa i només permet veure gratuïtament Andorra Televisió, amb tarifes d’1,50 euros per una hora, sis euros per un dia, 14 euros per tres dies i 30 euros per una setmana. El grup també ha criticat que no es retornin els imports corresponents als dies no utilitzats quan un pacient rep l’alta abans d’hora. A més, considera que el sistema de contractació, mitjançant un codi QR i pagament electrònic, pot representar una dificultat per a les persones grans o poc familiaritzades amb les eines digitals.
Només permet veure gratuïtament Andorra Televisió, amb tarifes d’1,50 euros per una hora, sis euros per un dia, 14 euros per tres dies i 30 euros per una setmana
En aquest sentit, Montaner ha demanat conèixer quina empresa gestiona el servei, les condicions del contracte, la recaptació obtinguda i qui estableix les tarifes. També ha reclamat explicacions sobre les queixes rebudes des del 2023 i les alternatives disponibles per als pacients que no poden completar el procés digital. Com a possible solució, Andorra Endavant ha proposat que el SAAS faciliti l’accés gratuït als 25 canals generalistes disponibles a través de la xarxa d’antena d’Andorra Telecom, sense necessitat de tràmits ni pagaments addicionals.
Finalment, ha exigit a l’Executiu que es pronunciï sobre la possibilitat d’implantar aquesta gratuïtat i que n’estimi el cost anual, alhora que ha plantejat si els interns de la Comella amb recursos econòmics haurien de contribuir al servei de televisió. «Ningú no tria estar ingressat a l’hospital. Quan una persona gran passa dies sola en una habitació d’hospital, la televisió no és un luxe: és companyia i és el seu lligam amb el món», ha defensat el grup parlamentari, insistint que l’accés als canals generalistes hauria de ser senzill i accessible des del primer dia d’ingrés.