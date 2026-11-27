Amnistia Internacional considera insuficient el Projecte de llei aprovat per Govern el passat 28 d’octubre per despenalitzar l’avortament per a les dones. A través d’un comunicat, l’organització ha valorat positivament aquest primer pas, si bé ha alertat que la reforma del Codi Penal no garanteix l’exercici d’aquest dret fonamental i incompleix els tractats internacionals en matèria de drets humans. En aquest sentit, l’entitat recorda que Andorra continua sent l’únic país europeu que manté una prohibició total de l’avortament.
Així, l’informe celebra que el Projecte de llei elimina les penes de presó per a les dones que interrompen l’embaràs, però denuncia el manteniment de les penes de presó (de tres mesos a tres anys) i la inhabilitació professional de fins a cinc anys per als metges i sanitaris que practiquin avortaments a Andorra. D’aquesta manera, Amnistia sosté que amb aquesta modificació no canvia la situació actual, ja que encara es manté en la pràctica la prohibició total de l’avortament al país en qualsevol circumstància.
Com a conseqüència, el comunicat aborda el fet que les dones es veuen obligades a desplaçar-se a altres països per poder exercir aquest dret reproductiu, principalment a Espanya i França. D’acord amb dades oficials del Departament de Salut de Catalunya, 146 dones i noies residents a Andorra van avortar en hospitals catalans el 2025, una xifra que augmenta si se sumen les dones que avorten a altres comunitats o a França.
Tot i que el Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD) d’Andorra ha atès més de 200 peticions d’informació entre el 2020 i el 2025, no evita el trasllat a l’estranger, generant costos econòmics i perjudicant la salut física de les dones. D’altra banda, aquesta problemàtica deixa desemparades aquells col·lectius de dones que no disposen de prou mitjans econòmics per marxar fora del país, com les adolescents, les dones migrades, les persones discapacitades o la comunitat LGTBIQ+, veient-se forçades a tirar endavant la gestació o bé arriscar la seva vida recorrent a pràctiques insegures per interrompre el seu embaràs.
Paternalisme i manca de drets reproductius
Segons Amnistia, aquesta situació evidencia la vulneració de drets fonamentals de les persones, implicant la violació del dret a la vida, la privacitat, la salut física i mental, i la no-discriminació per raó de gènere. L’organització global exigeix el Consell General que el tràmit parlamentari elimini completament l’avortament del Codi Penal, seguint les directrius de les Nacions Unides i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
A més a més, l’entitat critica durament el llenguatge estigmatitzant del text legal, el qual defineix les dones com a «subjectes especialment vulnerables» i parla de «doble victimització». D’acord amb l’ens internacional, aquest enfocament perpetua estereotips de gènere paternalistes i nega la seva autonomia reproductiva, així com fomenta l’estigmatització del cos de la dona i el seus drets reproductius. En aquest aspecte, ha defensat que ni l’arquitectura constitucional d’Andorra ni la figura dels dos coprínceps poden servir de justificació per restringir o negar els drets humans de les dones.
L’entitat conclou el seu comunicat reclamant a Govern i als parlamentaris tres línies d’actuació immediates. Primerament, insten a despenalitzar totalment la interrupció de l’embaràs a través de la supressió de l’article 117 del Codi Penal. En segon lloc, exigeixen que cal garantir-hi l’accés universal i gratuït dins el sistema públic de salut andorrà. Finalment, demanen eliminar qualsevol expressió estigmatitzant de la normativa, elaborant la redacció final de la llei amb la participació directa de la societat civil, els professionals sanitaris i els col·lectius en defensa dels drets de les dones.