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  • La minoria massanenca d'Amb Seny, durant un Consell de Comú. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Continua la polèmica

Amb Seny rebutja les acusacions de populisme de Sansa i defensa la seva oposició al mirador de l’Alt de la Capa

Forné i Bragança reivindiquen la seva participació en la revisió del POUP i justifiquen l'abstenció per prudència davant possibles recursos legals

Els consellers de la minoria al Comú de la Massana d’Amb Seny, Guillem Forné i Laura Bragança, han rebutjat les acusacions de populisme i electoralisme formulades per la cònsol major, Eva Sansa, arran de la seva oposició al projecte del mirador de l’Alt de la Capa. En un comunicat, els representants de l’oposició han qualificat les declaracions de la mandatària de «desafortunades, injustes i absolutament fora de lloc», i han defensat que qüestionar una iniciativa impulsada per la majoria comunal forma part de les seves responsabilitats institucionals. Així mateix, han lamentat que es vinculi el seu posicionament a la proximitat de les eleccions.

En aquest sentit, Forné i Bragança han assegurat que la seva oposició al mirador respon a una anàlisi dels impactes ambientals, paisatgístics, patrimonials i econòmics del projecte, així com a les aportacions recollides entre ciutadans i experts. Per aquest motiu, consideren injustificat que la cònsol atribueixi les seves crítiques a interessos partidistes. «Fiscalitzar una inversió pública no és populisme. Presentar al·legacions fonamentades no és populisme. Escoltar la ciutadania tampoc no és populisme. És democràcia», han remarcat, reivindicant la legitimitat de les persones que s’han mobilitzat contra la iniciativa.

«Presentar al·legacions fonamentades no és populisme. Escoltar la ciutadania tampoc no és populisme. És democràcia» – Amb Seny

D’altra banda, els consellers han advertit que la proximitat d’uns comicis no pot servir per desacreditar les reivindicacions ciutadanes ni limitar el dret de l’oposició a fiscalitzar l’acció comunal. Segons han exposat, el debat sobre el mirador existeix perquè una part de la població qüestiona el projecte, i no per una estratègia política de la minoria. En conseqüència, han reclamat a Sansa que rectifiqui les seves acusacions i recuperi el respecte institucional, tot insistint que la discrepància política no hauria de convertir-se en un motiu de desqualificació.

Pel que fa a la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), Forné i Bragança també han respost als retrets de la cònsol major sobre una suposada manca d’implicació. Així, tots dos han assegurat que han assistit a les reunions tècniques i consultives a les quals han estat convocats i que, després de cada trobada, Bragança traslladava per escrit les seves observacions a l’assessora del departament d’Urbanisme. A més, han aclarit que la seva abstenció en l’aprovació parcial del planejament no responia a discrepàncies amb el contingut, sinó al fet de no haver pogut examinar detalladament les al·legacions i les respostes de la corporació, com també a la possibilitat que algunes desestimacions derivessin en recursos.

Finalment, els representants d’Amb Seny han manifestat que estan satisfets amb el resultat del nou POUP perquè incorpora algunes de les reivindicacions urbanístiques que defensaven en el seu programa electoral. Entre aquestes, han destacat la facultat del comú de determinar la ubicació dels terrenys de cessió obligatòria i l’increment d’aquestes cessions fins al 15%. De fet, han assegurat que van felicitar personalment la cònsol quan van conèixer aquestes mesures. Per això, han defensat que la seva actuació respon a la voluntat de donar suport a les iniciatives que consideren positives per a la parròquia i de qüestionar aquelles amb les quals discrepen.

Amb Seny denuncia que el pla de negoci del mirador de l’Alt de la Capa només té nou pàgines i no n’acredita la viabilitat

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