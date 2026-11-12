Amb Seny denuncia que el pla de negoci del mirador de l’Alt de la Capa només té nou pàgines i no n’acredita la viabilitat

Els consellers de la minoria comunal de la Massana d’Amb Seny, Guillem Forné i Laura Bragança, han qüestionat la manca de rigor econòmic del pla de negoci del futur mirador de l’Alt de la Capa. Després de prop de dos mesos reclamant la documentació, els representants de l’oposició han denunciat que la corporació els ha facilitat una presentació de només nou pàgines, amb fotografies i contingut promocional, però sense els estudis ni els càlculs que permetrien comprovar la viabilitat de la inversió. «Després de dos mesos esperant el pla de negoci, ens trobem amb una presentació que sembla més pensada per vendre el projecte que no pas per demostrar-ne la viabilitat econòmica», han lamentat.
En aquesta línia, la minoria ha assenyalat que el document no incorpora un estudi de mercat prou desenvolupat ni justifica les previsions d’afluència de visitants. Segons han exposat, tampoc s’hi detallen les fonts estadístiques utilitzades, els possibles efectes de l’estacionalitat o les limitacions d’accés a la zona. Així mateix, han criticat que no es desglossin adequadament els ingressos previstos per cada activitat ni les despeses vinculades al personal, el manteniment, la seguretat o el transport, entre altres costos necessaris per al funcionament de la infraestructura.
Un altre dels aspectes qüestionats és l’absència de projeccions financeres plurianuals i de càlculs que permetin verificar la rendibilitat del projecte. Doncs, Forné i Bragança han advertit que la documentació no inclou un compte de resultats complet, una previsió detallada de tresoreria ni un calendari d’amortitzacions: «No es tracta de discutir si les conclusions són optimistes o pessimistes. El problema és molt més elemental: no ens han facilitat els càlculs necessaris per comprovar si aquestes conclusions tenen fonament«.
«No es tracta de discutir si les conclusions són optimistes o pessimistes. El problema és molt més elemental: no ens han facilitat els càlculs necessaris per comprovar si aquestes conclusions tenen fonament» – Amb Seny
Els consellers també han trobat a faltar una anàlisi dels riscos econòmics i una comparació amb altres alternatives d’inversió. En particular, consideren necessari valorar què passaria si l’afluència de visitants fos inferior a la prevista o si augmentessin els costos d’explotació, especialment en un entorn d’alta muntanya condicionat per la meteorologia. Alhora, han aclarit que no qüestionen la necessitat de diversificar l’oferta turística de la parròquia, sinó que reclamen justificar per què la construcció d’aquest mirador constitueix la millor opció per destinar-hi recursos públics.
D’altra banda, Amb Seny ha denunciat que la documentació no identifica cap professional responsable de l’estudi ni incorpora una signatura que n’acrediti la validació tècnica. A aquesta circumstància s’hi afegeix el fet que el document s’hagi lliurat amb la qualificació de «confidencial», una decisió que ha sorprès els consellers. Per aquest motiu, han reclamat que el comú massanenc expliqui els motius d’aquesta reserva i estudiï la possibilitat de facilitar-ne una versió pública, amb les limitacions estrictament necessàries.
Davant d’aquest escenari, Forné i Bragança han anunciat que sol·licitaran formalment a la corporació que aclareixi si existeix un estudi econòmic complet i, en cas afirmatiu, que els faciliti tota la documentació complementària. També demanaran conèixer l’autoria del document, la data d’elaboració i la informació de què disposava la majoria quan va decidir impulsar el projecte. En darrer lloc, la minoria ha insistit que no afirma que el mirador sigui econòmicament inviable, sinó «un estudi econòmic seriós, amb dades, hipòtesis i càlculs verificables, que permeti saber si aquesta inversió està realment justificada».