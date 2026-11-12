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  • El president del Col·legi de Metges, Albert Dorca, en l'entrevista amb El Periòdic. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Entrevista

Dorca: «Hi ha pacients que s’aprofiten del sistema, metges que s’equivoquen i pacients que s’aprofiten d’aquests»

Després de renovar el mandat al capdavant del COMA, afronta tres anys més marcats pel repte de fer més atractiu el Principat per als sanitaris

Després de renovar el mandat al capdavant del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA), Albert Dorca afronta tres anys més marcats pel repte de fer més atractiu el Principat per als professionals sanitaris. Després d’abordar en anteriors peces la manca d’especialistes i les dificultats que planteja el relleu generacional, el president del col·lectiu mèdic aprofundeix en aquesta entrevista en les mesures per captar facultatius, la reivindicació de millores retributives i la saturació hospitalària, alhora que reflexiona sobre l’impacte de l’habitatge i les pantalles en la salut mental, els possibles abusos de les baixes mèdiques i la relació amb la CASS.

Albert Dorca

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