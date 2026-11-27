El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que Europa ha de reprendre el camí del rearmament davant el retorn de les rivalitats geopolítiques, però ha remarcat que la potència no s’ha de valorar únicament en termes militars. En aquest sentit, ha assenyalat que també cal tenir capacitat per resistir les ingerències, la manipulació de la informació i les amenaces híbrides que poden debilitar les democràcies. «La potència no tan sols s’ha de llegir en termes militars, també exigeix capacitat per resistir les ingerències, la manipulació de la informació i les amenaces híbrides», ha afirmat durant la cloenda del 24è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).
Espot ha advertit que aquestes qüestions també afecten Andorra i que continuaran sent una preocupació en els pròxims anys. «Quan parlem de rearmament segurament podem pensar que això no ens ocupa, però us puc ben assegurar que les ingerències, que la manipulació de la informació, que les amenaces híbrides ens ocupen i ens preocupen, i ens ocuparan i ens preocuparan en els anys que venen», ha asserit.
«Quan parlem de rearmament segurament podem pensar que això no ens ocupa, però us puc ben assegurar que les amenaces híbrides ens ocupen i ens preocupen» – Xavier Espot
El cap de l’Executiu ha situat aquesta reflexió en un escenari internacional marcat per la incertesa geopolítica, la fragmentació dels intercanvis comercials i una competència cada vegada més intensa en àmbits com la tecnologia i l’energia. En aquest context, ha fet referència a la guerra de Rússia contra Ucraïna, la qual, segons ha dit, ha fet tornar al continent una lògica de correlació de forces entre les grans potències que es creia superada.
Així mateix, ha alertat que les dependències energètiques, industrials i tecnològiques poden convertir-se en instruments de pressió en un escenari de tensions creixents. «En un món així, la identitat depèn també de la capacitat de decidir per un mateix», ha apuntat, abans de vincular aquesta capacitat amb la necessitat de reforçar l’autonomia estratègica, informa l’ANA.