Virtus reclama reduir la intervenció de Govern en el mercat immobiliari i aposta per un model basat en el lliure mercat i els incentius als propietaris, en lloc d’ampliar el protagonisme de l’Administració en la promoció d’habitatges. La formació considera que la intervenció estatal només està justificada en circumstàncies excepcionals, com la pandèmia de la Covid-19, i qualifica d’«exagerat i inacceptable» aplicar mesures restrictives fora d’aquests escenaris. En aquest sentit, reconeix les dificultats del sector, però sosté que «aplicar mesures que l’intervenen no significa solucionar el problema, més aviat el compliquen».
Entre les alternatives, Virtus proposa mesures que afavoreixin la conservació dels habitatges i evitin que els propietaris optin per vendre’ls. «El que cal és incentivar, per mitjà dels recursos possibles i assumibles, mesures que no portin els propietaris de béns immobles a vendre, sinó a conservar un bé i adequar-lo a les necessitats actuals», exposa el comunicat. La formació també reivindica la propietat privada i defensa que els immobles puguin continuar dins de les famílies que els han adquirit. En aquest context, planteja invertir la proporció actual de residents que viuen de lloguer i en propietat,, amb l’objectiu que almenys el 70% de la població resident habitual disposi d’un habitatge propi i el 30% restant visqui de lloguer.
«El que cal és incentivar, per mitjà dels recursos possibles i assumibles, mesures que no portin els propietaris de béns immobles a vendre, sinó a conservar un bé i adequar-lo a les necessitats actuals» – Virtus
El partit també s’oposa que una part important del parc immobiliari andorrà passi a mans de l’Estat i qüestiona els preus d’alguns habitatges públics. En aquest sentit, critica que aquests immobles es puguin oferir «a uns preus que sovint entre diferents parròquies esdevenen més cars que els que ofereixen directament els privats». Virtus considera que l’ampliació del parc públic representa una despesa creixent i assenyala l’Institut Nacional de l’Habitatge com «el màxim exponent d’un model que, lluny de resoldre el problema, acaba traslladant-ne el cost al conjunt de la ciutadania».
Finalment, Virtus acusa Govern d’improvisar en les seves decisions sobre habitatge i de prioritzar mesures amb efectes a curt termini. «La política de la improvisació, del legislar a cop de titular i del qui dia passa any empeny perjudica tots els ciutadans a curt, mitjà i llarg termini. No tot s’hi val per recollir uns quants m’agrada a les xarxes socials», afirma la formació. El partit insisteix que «intervenir el mercat immobiliari és una decisió improvisada fruit de la influència a curt termini» i considera que aquesta orientació «s’obvia i es menysté la propietat privada».