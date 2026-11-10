Unanimitat dels grups per blindar la independència del Constitucional i reforçar-ne el seu funcionament actual

Els cinc grups parlamentaris del Consell General han presentat conjuntament una proposició de llei per reforçar la independència, l’autonomia i el funcionament del Tribunal Constitucional (TC). Demòcrates, Concòrdia, Socialdemòcrata, Andorra Endavant i Ciutadans Compromesos han acordat impulsar una modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, aprovada el 1993 i amb un text consolidat el 2023. La iniciativa persegueix un doble objectiu: reforçar les garanties d’independència i bon govern de la institució i adaptar els procediments a les necessitats actuals de protecció dels drets i les llibertats reconeguts per la Constitució.
Una de les principals modificacions afecta directament els magistrats del Tribunal Constitucional, especialment pel que fa al seu mandat, les causes de cessament, les incompatibilitats i el règim de responsabilitat. En aquest sentit, la proposta estableix que els membres del tribunal només podran respondre civilment en aquells casos en què s’hagi produït dol o una negligència greu i inexcusable. Amb aquesta modificació, es pretén equiparar el seu règim de responsabilitat al que actualment s’aplica als jutges i magistrats de la jurisdicció ordinària, reforçant les garanties vinculades a l’exercici de les seves funcions.
La reforma també planteja ampliar la capacitat d’autogovern del Tribunal Constitucional mitjançant una revisió de les seves competències internes. L’objectiu és establir una separació més clara entre les funcions estrictament jurisdiccionals i les responsabilitats relacionades amb l’administració de la institució. Paral·lelament, el text introdueix canvis en les normes de funcionament del Ple, especialment en els mecanismes d’adopció d’acords i de resolució dels empats, amb la voluntat d’evitar possibles situacions de bloqueig. A més, es preveu que, en circumstàncies excepcionals, els magistrats puguin participar en deliberacions i votacions per mitjans telemàtics.
Un altre dels eixos de la proposició de llei se centra en la revisió dels procediments constitucionals, amb modificacions en els requisits de les demandes, els motius d’inadmissió i el funcionament dels recursos de súplica. Entre les novetats més rellevants figura l’aclariment que, en els recursos d’empara, no serà necessari presentar un recurs contra una decisió d’inadmissió del Tribunal Constitucional per poder acudir posteriorment al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Aquesta precisió busca aclarir els tràmits que han de seguir els ciutadans per recórrer a la justícia europea en defensa dels seus drets.