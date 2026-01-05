Un grup de residents veneçolans al país convoca una concentració pacífica aquest dimarts a Andorra la Vella

Un grup de residents veneçolans al Principat durà a terme demà dimarts 6 de gener una concentració pacífica de caràcter social a la plaça Príncep Benlloch, entre les 17.00 i les 18.30 hores, amb la col·laboració de l’Associació de Residents Veneçolans al Principat d’Andorra (AREVPA). Segons han informat fonts properes, la trobada té com a finalitat afavorir una reunió social entre membres de la comunitat veneçolana resident al país. En aquest sentit, han volgut deixar clar que “no es tracta d’una manifestació, sinó d’una reunió pacífica de caràcter social”, i que “no es preveu cap desplaçament ni cap alteració de l’ordre públic”.
La concentració arriba després dels darrers esdeveniments polítics a Veneçuela, marcats per la detenció del president Nicolás Maduro i el seu trasllat als Estats Units, uns fets que han generat reaccions diverses entre la comunitat veneçolana a Andorra. Tal com va explicar ahir a EL PERIÒDIC el president de l’AREVPA, Reynaldo Márquez, la situació s’ha viscut amb una combinació d’incertesa i previsibilitat: “Tots els veneçolans ja teníem informacions del que estava passant. No va ser una sorpresa; la sorpresa va ser el fet concret de la detenció”.
Tanmateix, el president de l’associació va definir l’estat d’ànim del col·lectiu com a “agredolç”. “És una alegria que aquesta persona ja no hi sigui, però la situació política del país continua sent dolenta i el govern actual continua existint”, va manifestar, tot afegint que es viuen dues emocions alhora. “Estem contents per la detenció, però continuem preocupats perquè la situació política és la mateixa”, va remarcar.
Preguntat per la transcendència internacional de l’operació, Márquez va reconèixer que es tracta “d’un fet sense precedents” i va admetre que no hi ha unanimitat d’opinions dins del col·lectiu. “No tots estem d’acord que s’irrompi en un país, però moltes persones sí que estem d’acord que se n’hagi tret la figura del president”, va afirmar. Pel que fa a possibles conseqüències pràctiques per als veneçolans residents al Principat, Márquez va assegurar que, de moment, no en tenen constància. “No va quedar clar què passaria l’endemà ni quines serien les actuacions”, va indicar, tot destacant que “de moment, cautela i esperar els esdeveniments”.
“Expressem el nostre suport al poble veneçolà i confiem que la transició sigui pacífica i respecti el dret internacional, la Carta de les Nacions Unides i la democràcia” – Imma Tor
En paral·lel, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va afirmar que “el Govern d’Andorra, que sempre s’ha mostrat contrari al règim opressor de Maduro, segueix de prop la situació a Veneçuela”. En aquest sentit, va expressar “el suport al poble veneçolà” i va manifestar que l’Executiu confia que “la transició sigui pacífica i respecti el dret internacional, la Carta de les Nacions Unides i la democràcia”. Així mateix, fonts governamentals van informar que es té localitzat un únic ciutadà andorrà a Veneçuela i que s’estan fent gestions amb el Consolat espanyol perquè pugui tornar al país quan sigui possible. Segons les mateixes fonts, es troba bé i lluny de Caracas.