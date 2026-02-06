Pujol demana al Comú d’Encamp mesures per pal·liar l’impacte econòmic dels talls d’accés al Pas de la Casa

La consellera del Comú d’Encamp pel grup Avancem, Marta Pujol, ha registrat diverses preguntes perquè siguin tractades en el pròxim Consell de Comú, centrades en els talls reiterats de la carretera d’accés al Pas de la Casa per la banda francesa i en altres qüestions vinculades a obres públiques a la parròquia.
Pel que fa als talls viaris, Pujol posa sobre la taula les afectacions econòmiques que aquesta situació estaria provocant al comerç del Pas de la Casa. Davant del fet que les converses amb les autoritats competents no haurien permès trobar una solució estable, demana si el comú preveu algun tipus d’ajut o campanya de suport per compensar, almenys parcialment, els perjudicis que se’n deriven.
En segon terme, la consellera també s’ha referit a la remodelació de l’avinguda Joan Martí. En aquest àmbit, ha plantejat dubtes sobre la comunicació del projecte amb els veïns, especialment pel que fa a la reunió informativa convocada quan les obres ja estaven en marxa i amb afectacions a la circulació. També pregunta si s’ha explicat adequadament per què es va descartar la continuïtat de la galeria interior en un dels trams de l’avinguda.
Finalment, Pujol ha registrat una pregunta relacionada amb els complements de despesa aprovats per a l’empresa encarregada del vial d’accés al Cramea. En aquest cas, vol conèixer si existeix una previsió concreta de finalització de les obres i d’obertura del centre Icònic, així com si aquests terminis ja estaven definits en el conveni signat amb el Govern i l’inversor privat.