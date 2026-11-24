Progressistes-SDP ha presentat aquest dimarts ‘Andorra 2040’, un document amb 10 grans compromisos que vol posar al servei d’una eventual plataforma política transversal, sense vincular-lo necessàriament a una candidatura electoral. La proposta, exposada pel president de la formació, Josep Roig, i l’excap de Govern Jaume Bartumeu, planteja una reflexió sobre els principals reptes econòmics i socials del Principat i aspira a facilitar acords entre persones de diferents sensibilitats polítiques. Tot i que aquesta plataforma encara no s’ha materialitzat (i podria ser difícil assolir-ho), SDP manté la voluntat de promoure-la com a instrument per construir consensos que vagin més enllà d’una legislatura.
En la línia, Bartumeu ha reconegut que la plataforma defensada durant les darreres setmanes no ha aconseguit tirar endavant i ha atribuït aquesta situació a l’estratègia de Demòcrates per Andorra: «Aquest és el document que nosaltres posàvem al servei d’una plataforma que podia constituir-se i que no s’ha pogut constituir, almenys de moment, perquè l’orientació política majoritària de DA ha decidit que volia intentar fer una plataforma de centredreta». Així, l’excap de Govern ha relacionat aquesta aposta amb la voluntat de donar continuïtat a l’actual majoria, si bé ha insistit que el projecte transversal continua obert i que el text presentat podria i hauria de servir de punt de partida per elaborar propostes polítiques més concretes.
Però, ha volgut diferenciar aquesta iniciativa d’una coalició electoral entre partits i ha defensat un reagrupament constitucionalista que pugui desembocar en un govern de concentració nacional, format a partir de perfils personals i sense quotes de les diferents formacions. «Nosaltres proposem tornar a l’esperit del Consell Constituent, arribar a un acord general sense posar al davant el pin del partit, la dreta o l’esquerra», ha resumit durant la sessió. En relació, ha recuperat el procés constituent del 1993 com a exemple de la capacitat d’assolir acords entre sensibilitats diverses, remarcant que la proposta no exigeix a ningú renunciar a la seva vinculació política.
Quant als principis que haurien de sostenir aquesta eventual plataforma, Bartumeu ha situat la defensa de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i la reconducció del creixement econòmic com els dos elements fonamentals. Doncs, ha reiterat que no es tracta d’aturar el desenvolupament del país, sinó de revisar-ne l’orientació i buscar acords que superin les diferències partidistes. També ha expressat la seva preocupació perquè el debat polític quedi reduït a una confrontació entre l’actual majoria de DA i Ciutadans Compromesos, d’una banda, i Concòrdia, de l’altra, una formació de la qual ha qüestionat la capacitat i l’experiència per articular una alternativa de govern «amb credibilitat».
Un nou contracte social per al 2040
Més enllà del plantejament polític, Roig ha centrat la presentació en la distància que, segons SDP, existeix entre el creixement econòmic del Principat i les condicions de vida d’una part de la ciutadania. El president de la formació ha fet memòria que el 19,4% de la població es troba en risc de pobresa o exclusió social, mentre que el 28,3% no podria afrontar una despesa imprevista de 1.295 euros. «El problema, per tant, no és que Andorra no creixi, el problema és que el creixement ja no es tradueix automàticament en benestar compartit, en benestar per les persones», ha defensat, situant l’habitatge, els salaris, les oportunitats dels joves, la sostenibilitat de la CASS i la diversificació econòmica entre les principals prioritats.
Amb tot, Progressistes-SDP ha subratllat que farà arribar ‘Andorra 2040’ a altres formacions polítiques, agents econòmics i socials i a la ciutadania, amb la voluntat d’obrir un debat que no quedi limitat al pròxim calendari electoral. Roig també ha mencionat que la decisió de no presentar una candidatura pròpia a les eleccions generals del 2027 no comporta abandonar l’activitat política, sinó continuar aportant propostes i participant en la construcció de possibles acords. Per aquest motiu, el document i un resum dels 10 compromisos es podran consultar digitalment i també es distribuiran en format físic. De moment, però, no hi ha cap plataforma constituïda ni s’han concretat els perfils que podrien integrar-la.