La incògnita sobre qui liderarà el projecte de Demòcrates per Andorra en els pròxims comicis generals continua sobre la taula. Després que Ladislau Baró es descartés com a candidat, ara ha sigut el torn de Conxita Marsol, actual ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, qui ha defensat la necessitat d’una renovació generacional dins del propi partit. «Ja tinc una edat, ja fa temps que ho dic, i ja toca començar a fer un pas i deixar pas a les generacions joves, que en tenim al partit i amb moltes ganes», ha assegurat Marsol, qui ha justificat la decisió per la seva trajectòria institucional, després de més d’una dècada ocupant responsabilitats públiques.
«Ara ja porto 13 o 14 anys seguits, entre el Consell de Comú i aquí [Govern], i realment crec que hem de deixar pas. No tinc sobre la taula presentar-me de candidata», ha afegit, tot i que ha evitat presentar la decisió com una decisió absolutament irreversible, en reconèixer que «a la vida poden passar moltes coses. Sempre ho dic, menys la mort no hi ha res segur». Així i tot, i qüestionada per la possibilitat de formar part de les llistes electorals, Marsol també s’ha mostrat bastant reticent: «Ara per ara, prefereixo dir que no. Com deia abans, és el partit qui ho ha de decidir. No soc jo qui ha de decidir si vaig a les llistes o no hi vaig».
«Al partit hi ha gent que té moltes ganes i que té molta preparació, molta formació i moltes capacitats. Per tant, jo crec que no sempre hem de ser els mateixos» – Conxita Marsol
Seguint aquesta línia, la ministra s’ha posicionat a favor d’incorporar nous perfils a les files demòcrates i ha remarcat que «al partit hi ha gent que té moltes ganes i que té molta preparació, molta formació i moltes capacitats. Per tant, jo crec que no sempre hem de ser els mateixos», tot i considerar que sí que caldria combinar la renovació amb l’experiència dels dirigents actuals. Unes paraules semblants a les expressades per Guillem Casal, tercer ministre que es pronuncia sobre aquesta incògnita i qui ha confirmat que DA continua negociant amb altres formacions polítiques la creació d’una plataforma electoral, amb l’objectiu d’acostar posicionaments abans de designar una candidatura oficial per als comicis.
«A la plataforma no hem dit que el candidat hagi de ser de Demòcrates», ha assegurat Casal, tot remarcant que encara no s’ha establert cap data per anunciar la persona. Altrament, i en ser qüestionat directament per la possibilitat que sigui ell mateix qui assumeixi aquest paper, l’actual portaveu governamental ha remarcat que no ha presentat la seva candidatura i que actualment està centrat en les responsabilitats ministerials (de la cartera de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, a banda de la seva feina com a portaveu). En aquest sentit, Marsol també ha confirmat que mantindrà la seva activitat a Govern fins a final de legislatura: «Fins a l’últim moment treballaré per l’habitatge, pel treball i per l’economia del país».