El president de Demòcrates per Andorra i actual ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, hauria decidit no encapçalar la candidatura de la formació a les eleccions generals del 2027, segons han avançat aquest divendres diversos mitjans del país. El dirigent lauredià hauria traslladat aquesta voluntat al seu entorn més proper, tot i que la decisió encara no s’ha formalitzat davant dels òrgans del partit. Aquest possible pas al costat obre un nou escenari en el procés per definir qui assumirà el lideratge electoral de Demòcrates després de Xavier Espot, en un moment en què la formació treballa en la configuració d’una plataforma política més àmplia de cara als pròxims comicis.
Segons la informació publicada, Baró considera que el futur de Demòcrates ha de passar per una renovació dels lideratges i que no li correspon encapçalar una candidatura destinada a donar continuïtat al projecte polític de la formació. Aquesta posició s’hauria abordat durant una trobada amb diversos càrrecs demòcrates celebrada aquesta mateixa setmana, si bé el partit encara mantindria la voluntat d’intentar convèncer-lo perquè reconsideri la decisió. En qualsevol cas, la renúncia a liderar la candidatura no comportaria que abandonés la presidència de DA, tal com han confirmat fonts de la formació a El Periòdic: «Per suposat que Ladislau Baró mantindrà la presidència del partit, una cosa no té res a veure amb l’altra». Així, el debat sobre el futur candidat queda desvinculat de la continuïtat del ministre al capdavant de l’organització.
Una plataforma electoral encara en construcció
El possible pas al costat de Baró arriba després que la direcció de Demòcrates validés, el passat 28 de setembre, una proposta per concórrer a les generals mitjançant una plataforma transversal. La iniciativa, presentada pel mateix Baró i la secretària d’Organització, Maria Martisella, plantejava incorporar diferents formacions polítiques, sensibilitats i persones independents al voltant d’un programa compartit. La proposta era fruit de les converses mantingudes amb els comitès parroquials i altres forces polítiques, amb l’objectiu d’articular un projecte electoral que anés més enllà de l’estructura actual del partit.
En aquest context, la formació ja havia defensat públicament la necessitat de definir primer el projecte polític abans de decidir qui n’assumiria el lideratge. Així ho va manifestar el secretari general de Demòcrates, Guillem Casal, el passat 21 de setembre, quan va assegurar que no s’havia plantejat encapçalar la candidatura de cara a les pròximes generals. «Primer hem de parlar de què volem fer i després escollir qui ha de liderar això», va afirmar aleshores, insistint que la prioritat era identificar els punts de coincidència entre les diferents forces i sensibilitats que poguessin integrar la plataforma electoral.