Govern admet que s’han recollit dades biomètriques d’andorrans als aeroports malgrat estar exempts dels controls

Diversos ciutadans andorrans, segons ha reconegut el propi Govern, han estat ‘sotmesos’ a controls biomètrics en aeroports europeus, malgrat estar exempts d’aquest procediment en el marc del sistema europeu de control de fronteres. «Són bastants els andorrans que ens han explicat que se’ls requereix de fer la fotografia i de donar la resta de les dades biomètriques quan, evidentment, estan exemptes i és una informació que no ha d’estar sent recopilada», ha exposat el president del grup parlamentari de Concòrdia i candidat a cap de Govern, Cerni Escalé, durant la compareixença d’aquest divendres per part de les ministres d’Afers Exteriors i de Justícia i Interior, Imma Tor i Ester Molné, i del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba.
«Jo mateix em vaig trobar amb aquesta situació i se’m va requerir la informació biomètrica. No la vaig voler donar i vaig acabar passant a l’aeroport una bona estona» – Cerni Escalé
«Jo mateix em vaig trobar amb aquesta situació i se’m va requerir la informació biomètrica. No la vaig voler donar i vaig acabar passant a l’aeroport una bona estona parlant amb el personal», ha afegit Escalé de cara a exemplificar dites afirmacions. En aquest sentit, ha sigut Tor qui ha admès que s’ha hagut d’intervenir en diferents casos i ha confirmat que s’han fet gestions amb les autoritats competents per evitar que aquestes situacions es repeteixin: «Aquest tipus de situació no s’ha donat moltes vegades, però sí que hem hagut de tractar casos com el que vostè ha descrit. És una situació anòmala i hem fet diverses gestions prop de les autoritats perquè això no torni a passar», ha assegurat la titular d’Afers Exteriors, qui ha atribuït part de les incidències al desconeixement de l’exempció per part d’alguns treballadors dels punts de control. «Hem insistit i ho hem fet a diversos nivells, des dels nivells més tècnics fins als nivells més elevats», ha afegit.
Escalé, però, ha anat més enllà i ha posat especial èmfasi en la manca d’informació als aeroports de Barcelona i Tolosa, dos dels principals punts d’entrada i sortida utilitzats pels ciutadans andorrans. «No figura Andorra en cap dels cartells ni a l’aeroport de Barcelona ni a l’aeroport de Tolosa», ha advertit el conseller, qui ha demanat si Govern preveu actuacions específiques per corregir aquesta situació. Tor ha reconegut que les incidències a Barcelona han estat freqüents i ha confirmat que aquest aeroport és una de les prioritats de l’Executiu. «Se n’ha parlat, en particular amb el delegat del Govern, que ens ha assegurat que ell ja havia fet la gestió», ha explicat, tot insistint que «cada vegada que ens parlen d’una situació semblant tractem el tema cas per cas. Ens han assegurat que aquestes dades s’esborren del sistema».