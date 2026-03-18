Funció Pública defensa que el nou reglament de classificació “posa negre sobre blanc” al procediment del 2023

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha anunciat l’aprovació aquest dimecres de quatre nous reglaments en el marc del desplegament del model de funció pública, amb l’objectiu de reforçar la seguretat jurídica i modernitzar el funcionament de l’administració. “L’objectiu és donar més seguretat i claredat i reconeixement als professionals per garantir un millor servei a la ciutadania i empreses”, ha apuntat. Els textos aprovats corresponen a la modificació del reglament d’avaluació de l’acompliment, en el marc de la carrera professional, i a tres reglaments vinculats a l’estructura organitzativa: el comitè d’organització i gestió, la classificació dels llocs de treball i la borsa d’interins.
Precisament, un dels punts més destacats és el relatiu a la classificació, el reglament de la qual dona cobertura normativa al procediment aplicat el 2023. Rossell ha assenyalat que el text “dona compliment a la sentència que hem rebut recentment” i que el seu objectiu és “plasmar tot el procediment que s’havia fet i s’estava fent a l’hora de la revisió dels llocs de treball”. En aquest sentit, el ministre ha insistit que el reglament no modifica el fons del sistema, sinó que formalitza la metodologia utilitzada, destacant que “la metodologia que s’ha plasmat en el reglament és la que es va dur a terme en el 2023”, de manera que el text “posa negre sobre blanc el que es va aplicar en aquell moment”.
Segons ha explicat Rossell, “el que diu la Batllia és que la manera d’executar-lo no és correcte”, motiu pel qual el Govern repetirà el procediment en els casos afectats. “La sentència diu que per aquests tres casos que van anar a la Batllia s’ha de tornar a fer el procediment un cop s’aprovi reglament”, ha afegit, limitant així l’abast de la revisió. Tanmateix, i en relació amb la possibilitat d’estendre aquest procés a la resta de treballadors, el titular de Funció Pública ha afirmat que “no es tracta de començar el procés per a totes les persones”, ja que la resolució judicial “només parla dels tres treballadors afectats”. En aquest sentit, ha subratllat que es tracta d’una qüestió estrictament procedimental i ha reiterat que “apliquem el que ens diu el mandat judicial”.
Rossell també ha detallat el funcionament del procediment de classificació, explicant que es basa en la descripció del lloc de treball per part dels empleats, la validació per part dels comandaments i una valoració posterior basada en factors definits per llei, com les competències i les responsabilitats. Aquest procés va incloure, segons ha indicat, una fase d’intercanvi i revisió entre treballadors i direcció, i va culminar amb l’aprovació per part del Govern de la classificació definitiva el 15 de maig del 2024. “El que no diu la Batllia és que la puntuació o el resultat sigui incorrecte. Tot el contrari”, ha afirmat, insistint en el fet que aquestes resolucions l’únic que estableixen és que cal repetir el procediment un cop aprovat el reglament.
El ministre ha indicat que, un cop publicat el reglament al BOPA, es convocarà el comitè tècnic corresponent per iniciar la revisió dels casos afectats, i ha assenyalat que el calendari dependrà també de la disponibilitat dels implicats. Així mateix, ha apuntat que el reglament estableix les casuístiques en què altres treballadors poden sol·licitar una revisió del seu lloc de treball. Pel que fa a la possibilitat d’un increment de reclamacions, Rossell ha admès que desconeix quina serà l’evolució i ha afirmat que “no tinc una bola de vidre, no sé què succeirà”, tot insistint, una vegada més, que el Govern està “complint amb mandat judicial”.