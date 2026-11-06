França i Espanya tindran la darrera paraula sobre determinades residències sense que Andorra conegui els motius

Andorra no tindrà accés als motius concrets pels quals França o Espanya emetin una avaluació de seguretat desfavorable que impedeixi concedir o renovar una autorització de residència. Així, les autoritats coneixeran si el resultat respon a una amenaça o a una alerta, però no podran consultar el contingut detallat, una limitació que el president del grup de Concòrdia, Cerni Escalé, ha qüestionat en la compareixença de les ministres d’Afers Exteriors i de Justícia i Interior, Imma Tor i Ester Molné, i del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba. «És sorprenent que des d’un estat estranger se’ns digui que no podem renovar una residència perquè hi ha un risc de seguretat o una alerta que no sabem quina és aquesta alerta», ha manifestat Escalé, qui ha advertit que aquesta situació «crea una vulnerabilitat».
En aquest sentit, Riba ha reconegut que «també ens hauria agradat, li soc molt sincer, i ho vam intentar diverses vegades», detallant que la impossibilitat de consultar els motius concrets respon al fet que Andorra no forma part de l’espai Schengen i, per tant, no pot accedir als seus registres de seguretat. En cas que una persona afectada vulgui conèixer el contingut de l’avaluació, haurà d’adreçar-se a les autoritats franceses o espanyoles mitjançant els procediments corresponents. En aquest punt, el secretari d’Estat també ha destacat que una avaluació que identifiqui una amenaça per a la seguretat impedirà concedir o renovar l’autorització de residència, mentre que l’existència d’una alerta no comportarà necessàriament la denegació del permís, encara que podrà limitar la circulació de la persona afectada per l’espai Schengen.
En un altre ordre, Escalé també ha qüestionat que França i Espanya disposin de 28 dies naturals, ampliables 14 dies més, per completar les avaluacions de seguretat, mentre que l’acord equivalent de San Marino estableix un termini ordinari de 14 dies. «Són molt similars a nivell d’estructura i de contingut en la pràctica totalitat dels articles, i en l’article 25.5 hi ha una diferència en el període d’avaluació per a les autoritzacions ordinàries», ha exposat el parlamentari, amb Riba responent que «vam intentar comprimir-lo i hi va haver esforços per totes les parts per intentar trobar una solució més comprimida». A més, i per tal de justificar aquesta decisió, el secretari d’Estat ha assenyalat que San Marino només té Itàlia com a estat veí, mentre que en el cas d’Andorra les comprovacions impliquen França i Espanya.
Seguint aquesta línia, Molné ha detallat que la modificació de la Llei qualificada d’immigració incorporarà autoritzacions condicionals amb l’objectiu «d’evitar que aquest termini d’avaluació que faran França i Espanya bloquegi la tramitació dels expedients. Concilia el control previ de seguretat amb l’agilitat que requereixen els procediments d’immigració», posant com a exemple els treballadors de temporada, els quals podran incorporar-se al seu lloc de feina sense haver d’esperar necessàriament la finalització de l’avaluació. Així i tot, la titular ministerial ha remarcat que aquestes autoritzacions sí que estaran subjectes al compliment de la resta de requisits i als controls previs de seguretat efectuats per Andorra.
«Només es pot atorgar aquest règim condicional quan es compleixen tots els altres requisits, i sobretot quan ja s’ha passat per la nostra pròpia avaluació de seguretat», ha precisat Molné, apuntant que la reforma preveu aplicar aquest mecanisme a diferents supòsits. Si posteriorment arriba una avaluació desfavorable que impedeix concedir el permís, l’autorització condicional quedarà cancel·lada i la persona afectada haurà d’abandonar el país en els terminis establerts. A més, ha detallat que «actualment, l’estada turística és de 90 dies dins d’un any. A partir de l’entrada en vigor de la modificació serà màxim 90 dies dins d’un període de 180 dies», així que el temps que els turistes passin a Andorra computarà dins del límit d’estada a l’espai Schengen, mentre que els residents extracomunitaris disposaran d’un període transitori de dos anys per substituir les targetes actuals per les adaptades al format europeu.
Finalment, s’ha situat l’abril del 2027 com la previsió de finalització de les negociacions tècniques amb França i Espanya per desplegar l’acord de gestió de fronteres. «La setmana que ve hi haurà una reunió del grup de treball entre França i Espanya per establir els criteris de repartiment de les avaluacions de seguretat i també la doctrina comuna per avaluar els riscos», ha avançat Tor, qui també ha anunciat una nova trobada trilateral durant el desembre. Altrament, la consellera general socialdemòcrata Laia Moliné ha llançat una qüestió a la ‘triada’ governamental: «Estem entenent que aquesta modificació no es realitzarà aquesta legislatura o ja comptarem amb uns terminis per poder realitzar-la amb unes garanties mínimes?». «Jo crec que sí, que s’aprovarà aquesta legislatura i esperem que ens ajudeu vosaltres a agilitzar-la», ha respost, entre riures, Molné.