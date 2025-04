Condicions del terreny i seguretat

Fi de l’avís groc per pluges i ventades, que ha deixat durant dissabte uns 28 mm d’aigua

La darrera nevada produïda fa que el tancament de pistes avui es doni en unes bones condicions amb qualitat innivada de neu pols

‘Després de la tempesta sempre surt el sol’. Prova d’això és que aquest diumenge la inestabilitat ha desaparegut, com també l’activació de l’avís groc per precipitacions i ràfegues de vent, que van tenir lloc el llarg d’ahir. Així mateix, el Servei Meteorològic Nacional apunta que les precipitacions d’aquest dissabte van deixar al voltant d’uns 28 mm de pluja i fins a 18 cm de neu nova a Sorteny.

Val a dir que amb la desactivació de la fase groga endegada pel departament de Mobilitat, el país recupera la normalitat en els accessos aquest diumenge. En el cas de les parròquies altes, en algunes carreteres s’havia de circular amb pneumàtics especials a causa de les nevades que van tenir lloc; és a dir, a la CG2 a Incles, a la CG3 per accedir a Arcalís, a la CG4 al Coll de la Botella i a la CG2 en el Port d’Envalira. De fet, en aquesta última calçada encara aquest diumenge roman activat la fase groga, tal com indica Mobilitat a les seves xarxes socials.

D’aquesta manera, es prega als vehicles “l’ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments”, com també no circular a més de 60 km/h, controlar i disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, evitar qualsevol maniobra brusca i augmentar la distància de seguretat, així com la prohibició de la circulació de motocicletes, ciclomotors i altres vehicles de mobilitat personal.

Cal informar que amb la darrera nevada, les estacions d’esquí tancaran aquest diumenge amb unes molt bones condicions, atenent que la qualitat innivada “és de neu pols”. El Butlletí del perill d’allaus del Principat marca que el risc és de 2 sobre 5 en els vessants orientats de nord i nord-est a causa de la neu ventada.