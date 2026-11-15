Espot reivindica el diàleg i la prevenció de conflictes a la Francofonia i reforça els vincles de cooperació amb el Quebec

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat la necessitat de recuperar la confiança en el multilateralisme i apostar pel diàleg i la prevenció de conflictes per garantir una pau duradora. Ho ha fet aquest diumenge durant la 20a Cimera de la Francofonia, celebrada a Phnom Penh (Cambodja), on ha participat acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. Davant les tensions internacionals actuals, Espot ha reivindicat l’experiència històrica d’Andorra com a exemple de la importància de l’equilibri i el compromís, alhora que ha destacat la necessitat de preservar les llengües, les tradicions i el patrimoni cultural com a eines per afavorir el diàleg entre pobles.
En aquest sentit, ha posat especial èmfasi en l’educació per la pau i la protecció dels infants que viuen en zones de conflicte, una de les prioritats de la cooperació internacional andorrana. El mandatari ha recordat que el Principat ja va reclamar a l’octubre més recursos i accions internacionals per defensar aquests menors i s’ha ofert a compartir aquesta experiència amb els membres de la Francofonia. Així mateix, ha remarcat el paper de l’organització com a espai de cooperació i oportunitats, tot assenyalant que «l’espai francòfon és un espai de creixement, de mobilitat, d’intercanvis entre els joves, estudiants i emprenedors».
«L’espai francòfon és un espai de creixement, de mobilitat, d’intercanvis entre els joves, estudiants i emprenedors» – Xavier Espot
Al marge de les sessions, el cap de l’Executiu s’ha reunit amb el nou primer ministre del Quebec, Paul St-Pierre Plamondon, per reforçar la cooperació bilateral, especialment en els àmbits cultural i educatiu. Durant la trobada, tots dos han abordat el paper del francès en l’escenari internacional i en l’entorn digital, així com les oportunitats econòmiques de l’espai francòfon. En aquest punt, el dirigent quebequès ha destacat la reunió de ministres d’Economia prevista per al 2027 al Quebec, mentre que Espot ha exposat l’estat de les relacions d’Andorra amb la Unió Europea.
Finalment, Espot també ha compartit una estona amb l’andorrana Clara Vila, una de les dues portaveus del Parlament Francòfon dels Joves fins al 2028. La jornada ha donat continuïtat a la participació andorrana en la Conferència Ministerial celebrada dissabte, durant la qual Imma Tor va defensar la diversitat lingüística i la cooperació internacional. Els treballs de la Cimera continuaran demà amb una reunió a porta tancada dels caps d’Estat i de Govern, centrada en la consolidació de la pau, abans de l’adopció dels principals documents polítics de la trobada.