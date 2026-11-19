Govern modificarà per la via d’extrema urgència la llei dels lloguers per evitar problemes d’interpretació judicial sobre les pròrrogues dels contractes, segons ha anunciat la ministra Conxita Marsol durant una sessió de Consell General que ha acabat derivant en un intercanvi de retrets amb l’oposició. La reforma, la qual es preveu entrar a tràmit la setmana vinent, pretén deixar clar que les pròrrogues s’apliquen automàticament i evitar que els arrendataris es trobin en situacions d’inseguretat jurídica. «Pensem que és bo clarificar-ho», ha defensat Marsol, insistint que «no volem problemes i que els arrendataris estiguin ben protegits en aquest sentit». El debat, però, ha anat més enllà de la qüestió legal, fins al punt que el cap de Govern, Xavier Espot, ha intervingut per rebutjar que les amenaces de bloquejar la frontera condicionin les decisions legislatives.
La discussió, doncs, ha començat amb una pregunta del socialdemòcrata Pere Baró sobre si la llei aprovada el juny garanteix realment el dret a un habitatge digne, amb la ministra defensant que la norma constitueix una transició entre el sistema de pròrrogues forçoses vigent des del 2019 i el nou règim previst fins al 2030, amb quatre anys addicionals de protecció i limitacions dels increments de renda en bona part dels contractes. Una explicació que no ha convençut Baró, qui ha replicat que «jo li diria que és una llei de descongelació sense tenir encara totes les eines desenvolupades». «Cal garantir que ningú no hagi de deixar casa seva sense una alternativa digna, assequible i estable», ha afegit, insistint que el seu grup continua defensant una nova pròrroga fins que existeixin mecanismes suficients per protegir els llogaters.
Per exemplificar aquesta situació, Baró ha exposat tres casos de persones que van participar en la concentració del 5 de novembre. El primer correspon a un home de 64 anys, a sis mesos de jubilar-se i amb més de 35 anys de residència al país, el qual ha rebut una notificació per abandonar el pis el 6 de gener. El segon és el d’una dona amb dues feines i dos fills que també ha de deixar l’habitatge el dia de Reis, mentre que el tercer afecta una parella jove que hauria d’acceptar un nou lloguer que no pot assumir malgrat disposar de dos salaris. «No podem limitar-nos a dir que busqui un altre pis en un mercat on trobar un habitatge és cada vegada més difícil», ha advertit el conseller, qui ha fet una crida a treballar conjuntament: «No volem trobar ni culpables, ni bons, ni dolents. No volem fer la guerra entre propietaris i llogaters».
En aquest sentit, el socialdemòcrata ha proposat reunir Govern, grups parlamentaris i societat civil per consensuar noves garanties per als llogaters: «La legislatura no s’ha acabat, senyora ministra. M’encantaria poder dir, sense partidisme ni sense posar-nos medalles tots plegats, que hem aconseguit una llei que protegeixi el dret a l’habitatge amb el consens de totes i de tots», ha defensat Baró. Tanmateix, i tot i que Marsol s’ha mostrat disposada a dialogar, sí que ha recordat que algunes iniciatives de Govern no han rebut el suport del PS, una observació que el conseller ha contestat advertint que «vostès confonen mà estesa i col·laboració amb carta blanca». «Si trobem punts d’entesa, parlem-ne i treballem», ha contradit la titular ministerial.
Arribats a aquest punt del debat, Marsol ha anunciat que els serveis jurídics de Govern i un jurista extern han analitzat la redacció de la nova llei arran de les sentències judicials. «Modificarem aquest article de la llei amb una proposició o un projecte de llei que l’entrarem per extrema urgència la setmana que ve», ha avançat la ministra. Un anunci que ha rebut el suport de Concòrdia, però que el candidat a cap de Govern, Cerni Escalé, ha aprofitat per demanar incorporar altres demandes del Sindicat d’Habitatge: «Moltes són raonables i es podrien incloure en un vehicle d’aquestes característiques». «Quina bona ocasió per part de Govern de calmar la situació i d’evitar que anem a més generant conseqüències econòmiques que serien nefastes per al nostre país», ha manifestat en al·lusió al possible tall de frontera durant el pont de la Puríssima.
«El que no farem aquí és una llei a correcuita per incorporar tota una sèrie de mesures perquè un determinat sindicat o associació ens amenaça de tancar la frontera», ha afirmat, en resposta a Escalé, l’actual cap de Govern, Xavier Espot, tot insistint que «no acceptarem, ni tolerarem ni autoritzarem, que es pugui fer aquest tancament de la frontera». Tanmateix, Espot sí que ha reconegut que algunes de les demandes del Sindicat d’Habitatge són legítimes i acceptables, però ha puntualitzat que unes es poden abordar mitjançant canvis reglamentaris o administratius i que d’altres requereixen modificacions legals amb les quals l’Executiu no està plenament d’acord. «Nosaltres el que no farem és acceptar totes i cadascuna de les demandes que ells ens fan, hi hagi o no hi hagi amenaça al darrere», ha conclòs el mandatari governamental.