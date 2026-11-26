El bloqueig dels accessos fronterers queda fora de qualsevol escenari que Govern estigui disposat a acceptar. I és que, davant la voluntat del Sindicat d’Habitatge i la Unió Sindical d’afectar durant 24 hores la circulació a la rotonda de la Juberrussa, coincidint amb el pont de la Puríssima, el cap de Govern, Xavier Espot, ha aprofitat aquest dijous el debat a la cambra parlamentària sobre la modificació de la llei de descongelació dels lloguers per fixar el posicionament de l’Executiu respecte a aquesta qüestió: «Mentre hi hagi aquest Govern en funcions, no permetrem que, per qualsevol causa que sigui, una manifestació impedeixi l’entrada o la sortida del nostre país, sigui del costat del Pas de la Casa o del costat del riu Runer».
«El dret de manifestació és absolutament legítim i diria que fins i tot en aquesta temàtica està més que justificat», ha reconegut el mandatari, qui ha assegurat compartir el neguit i la preocupació tant de les persones que es manifesten com d’aquelles que, malgrat no participar en les mobilitzacions, també tenen dificultats per accedir a un habitatge. Ara bé, el mandatari ha advertit que l’exercici d’aquest dret «no es pot fer ni en detriment de la seguretat, ni en detriment d’una mobilitat mínima que quedaria impedida, ni en detriment dels interessos i dels drets de bona part de la ciutadania». En aquest sentit, un dels arguments esgrimits per Espot ha estat l’afectació econòmica que podria comportar una mobilització d’aquesta magnitud.
Així, el cap de l’Executiu ha volgut destacar que una part de la ciutadania viu «d’aquests pocs moments de l’any en què hi ha una afluència turística que fa que s’equilibri el compte de resultats d’una empresa i et permet pagar salaris, et permet pagar lloguers i et permet, en definitiva, sostenir una economia familiar i una economia empresarial». «Ells es poden manifestar i ho faran igual, encara que els diguem que els acceptem aquestes vuit mesures, que des de Govern no els ho direm perquè no les podem acceptar», ha afegit Espot, tot indicant que «n’hi ha algunes que sí que les podem acceptar i sabem que igualment aquesta manifestació es farà. Però això no ens ha de condicionar, ni per a bé ni per a mal».
Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, també ha advertit que el tall fronterer «tindria conseqüències nefastes per al nostre país i és quelcom que s’ha d’evitar en un país turístic, i que impactaria directament en la seva reputació internacional», fent referència tant a les llargues hores d’espera dels visitants com a la situació dels treballadors fronterers que es veurien impossibilitats de tornar a casa. Tanmateix, el també candidat a cap de Govern ha lamentat que «hi ha una inquietud social profunda al nostre país, principalment per l’habitatge, també pel col·lapse dels serveis públics i per la pèrdua del patrimoni natural i cultural. Hi ha una inquietud, hi ha un dolor profund i és perfectament comprensible».
«És normal que la gent enfadada, que no té altres recursos que mobilitzar-se, plantegi anar al màxim i plantegi molestar al màxim», ha afegit Escalé, qui ha situat en els responsables polítics l’obligació de donar resposta a aquest malestar. «Govern, al nostre entendre, hauria d’estar perdent la son per respondre a aquest dolor legítim, independentment de com es vehiculin aquestes mesures, independentment de si hi ha un estirabot, de si no és perfectament acurat en la pràctica de la societat civil demanar que se signin unes demandes o donar terminis una mica curts», ha etzibat el líder del principal grup de l’oposició.
Llum verda a les pròrrogues automàtiques dels lloguers
Amb 24 vots a favor i les tres abstencions d’Andorra Endavant, la cambra ha aprovat la modificació de la Llei de descongelació dels lloguers per garantir que els arrendataris no hagin de respondre a les comunicacions dels propietaris que pretenguin extingir els contractes fora dels supòsits previstos legalment. «No es tracta de corregir la llei, sinó de reforçar-ne les garanties i d’evitar qualsevol possible dubte interpretatiu», ha defensat la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, mentre que el socialdemòcrata Pere Baró ha qüestionat que «si el problema ja estava resolt, per què aquesta modificació i, sobretot, què ha canviat des de llavors? Els informes que vam demanar han posat de manifest alguna qüestió que no s’havia tingut en compte?».
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha qüestionat la manca de mecanismes per acreditar els motius pels quals un propietari vol recuperar l’habitatge: «El text parla de supòsits degudament acreditats quan escaigui. Acreditats davant de qui, en quin moment, amb quins documents? La llei no ho diu. Si la llei no ho diu, tot el que la llei no diu acabarà davant dels tribunals». Finalment, des de la majoria, Jordi Jordana ha defensat la necessitat de «clarificar i que no hi hagi dubte d’interpretació que aquesta pròrroga legal és automàtica, per efecte de la llei, i que sobretot no exigeix ni planteja cap necessitat que l’arrendatari hagi de fer cap formalitat ni petició de demanar la pròrroga».