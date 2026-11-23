L’actual cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que Demòcrates per Andorra (DA) sí que disposa de diferents perfils per encapçalar la candidatura a les eleccions generals del 2027, independentment de la decisió de Ladislau Baró de fer un pas al costat. I és que, en ser preguntat aquest dilluns per la situació del president del partit, Espot ha remarcat que «encara no hi ha una decisió pública, sinó que encara n’hem de parlar, n’hem de debatre, n’hem de discutir», tot reiterant que «sigui quina sigui la decisió [de Baró], això no treu que tenim una diversitat i una multiplicitat de potencials candidats». En aquest sentit, el mandatari ha recordat que la formació encara no ha celebrat la reunió de l’executiva per abordar la tria del candidat i ha insistit que «els teníem la setmana passada i els continuem tenint».
«No sé què acabarà decidint definitivament, però, en el cas que ja es descartés, el procés continua», ha manifestat Espot davant els mitjans de comunicació, abans d’assenyalar que el partit ha de trobar «aquella persona que pugui encarar de la millor manera possible aquest projecte de centre reformista europeista». Així doncs, l’actual mandatari governamental ha vinculat aquesta necessitat amb el posicionament de la formació respecte de la Unió Europea i ha advertit que «ens podríem trobar que a les properes eleccions generals, per exemple, no hi hagués un partit de centre reformista o no hi hagués cap partit que defensés el sí a l’Acord d’associació amb la Unió Europea».
«Ens podríem trobar que a les properes eleccions generals, per exemple, no hi hagués un partit de centre reformista o no hi hagués cap partit que defensés el sí a l’Acord d’associació» – Xavier Espot
En aquesta línia, ha considerat necessari preservar una opció política que, segons ha defensat, representa una part de l’electorat, tot assegurant que, en cas contrari, «deixaria amorfes una part de la ciutadania d’un projecte polític que crec que ha estat un projecte de creixement i de prosperitat per al nostre país». «Jo hi participo d’una manera molt mediata, perquè jo ja no tinc cap càrrec dins del partit», ha afegit amb relació a la seva posició, recordant que «des del darrer congrés vaig convertir-me en un militant de base i, per tant, no estic a l’executiva». Així, ha situat la responsabilitat de conduir el procés en la direcció de la formació: «Els correspon al president, al secretari general i a la secretària d’Organització establir els engranatges necessaris per acabar prenent aquesta decisió de la millor manera possible».
El que sí que ha deixat clar Espot és que haver format part del Consell de Ministres no ha de ser una condició indispensable per optar a liderar la candidatura demòcrata, defensant que la tria s’ha de fer «amb un debat obert, amb un debat constructiu, posant els pros i els contres de tots els potencials candidats». Tanmateix, sí que ha reconegut que «el fet de participar o de ser membre de Govern, o d’haver estat membre de Govern, evidentment que és un plus, perquè suposa que ja tens una experiència en la gestió pública i, particularment, en la gestió nacional», tot i matisar que «tampoc ha de ser un requisit sine qua non, és a dir, es pot estar capacitat i preparat sense haver estat ministre del Govern».