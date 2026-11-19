Els criteris amb què Govern decideix quines inversions públiques prioritza han protagonitzat un debat entre el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, i el ministre de Finances, Ramon Lladós. Així, el dirigent de Concòrdia, també candidat a cap de l’Executiu, ha reclamat que les grans inversions disposin d’avaluacions sistemàtiques sobre el seu impacte econòmic, social i ambiental, tant abans com després d’executar-les. Lladós, per la seva banda, ha defensat que el primer criteri de Govern són els compromisos adquirits amb la ciutadania, advertint que les decisions polítiques no poden quedar supeditades exclusivament a càlculs de cost-benefici.
En aquest sentit, Escalé ha posat com a exemples el túnel de Rocafort, amb 26 milions d’euros adjudicats, la desviació de la Massana i les inversions hospitalàries, per preguntar si l’Executiu analitza prèviament el retorn que tindran aquests projectes a mitjà i llarg termini. «La nostra sensació és que, si es fa, es fa de forma més tangencial o puntualment s’encarrega un informe», ha assenyalat, insistint que «això hauria de ser sistemàtic, que s’ha de ser molt més rigorós amb la despesa pública». El conseller també ha plantejat la necessitat d’establir objectius concrets per a cada inversió i comprovar posteriorment si s’han assolit els resultats previstos.
La resposta de Lladós ha estat que la priorització de les inversions no pot dependre d’una única fórmula matemàtica, ja que també ha de respondre a necessitats socials i decisions estratègiques. Doncs, el titular de Finances ha advertit que limitar aquests processos a criteris quantitatius podria acabar subordinant el projecte polític a «un cost-benefici d’una màquina i un algoritme», una situació que, portada a l’extrem, considera que conduiria a una «tecnocràcia pura». Així mateix, ha recordat que la legislació de sostenibilitat de les finances públiques obliga a projectar les inversions a quatre anys i que la normativa de contractació pública estableix mecanismes per garantir un ús eficient dels recursos.
Un dels punts de discrepància ha estat l’ús del model nacional de mobilitat per avaluar les infraestructures viàries abans de construir-les. En aquesta línia, el mandatari de Concòrdia ha qüestionat que aquesta eina s’estigui utilitzant de manera sistemàtica per calcular l’impacte de les obres sobre la circulació i els temps de desplaçament. Davant d’aquesta observació, Lladós ha reconegut que desconeix el nivell de detall amb què s’apliquen aquests models, tot i assegurar que s’usen càlculs de trànsit per planificar actuacions viàries. «No li sé donar una resposta precisa del nivell de detall del modelatge que utilitzen», ha admès, afegint que la planificació de la mobilitat també implica els comuns.
En darrer lloc, el ministre s’ha mostrat favorable a millorar les avaluacions dels projectes públics i a analitzar-ne el retorn econòmic i social, encara que ha insistit que aquestes eines no poden substituir els compromisos polítics adquirits: «Crec que sí, s’ha de ser més sistemàtic amb l’anàlisi, però crec que el que s’ha de ser del tot sistemàtic és complir amb els compromisos que adquirim». Amb tot, ha defensat que cal estudiar les inversions individualment, perquè algunes, com les destinades a l’ensenyament francès, tenen una importància que va més enllà del retorn quantificable. Davant d’aquest posicionament, Escalé ha donat per acabat el debat constatant que les dues parts poden treballar en aquesta direcció.