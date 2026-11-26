El debat sobre la pròrroga dels contractes de lloguer ha acabat derivant en un enfrontament al Consell General per la mobilització prevista a la frontera durant el pont de la Puríssima. El conseller de Ciutadans Compromesos (CC), Carles Naudi, ha acusat el Partit Socialdemòcrata (PS) d’alimentar les pressions dels convocants del tall de la Juberrussa, mentre que Pere Baró ha defensat el dret dels ciutadans a mobilitzar-se per reclamar solucions a la crisi de l’habitatge.
«Vostès volen que des del grup de tres consellers feu un xantatge emocional, social, econòmic i activista de cara a possibles talls de carreteres si no votem aquesta moció«, ha etzibat Naudi, qüestionant la coincidència entre les demandes del PS i les del moviment per l’habitatge. El conseller també ha preguntat directament a Baró «si estarà amb la pancarta tallant la carretera», advertint de les conseqüències econòmiques que, al seu entendre, podria comportar la protesta en un dels ponts turístics més importants de l’any.
En resposta, el socialdemòcrata ha rebutjat les acusacions i ha defensat que les mobilitzacions responen a les dificultats que pateixen molts llogaters. «No són xantatges, són una realitat i és l’única manera que tenen de fer-se escoltar, sortir al carrer», ha replicat, puntualitzant que les protestes s’han de desenvolupar sempre dins de la legalitat. Posteriorment, també ha contraposat aquestes reivindicacions a les pressions d’alguns propietaris que amenacen els arrendataris amb expulsar-los de casa: «Això sí que és una amenaça real».
Les discrepàncies també han arribat a Concòrdia, després que des de les files de la majoria s’acusés el PS i el grup de Cerni Escalé d’actuar com a portaveus del Sindicat d’Habitatge. Escalé ha rebutjat aquesta vinculació i ha advertit que existeix «una mica de demonització de les propostes» sindicals, així com un intent d’associar-hi les formacions partidàries d’una intervenció més gran en el mercat immobiliari. En aquest sentit, ha defensat que les propostes s’han de valorar pel seu contingut, independentment de qui les presenti.
Cal mencionar que aquest matiner intercanvi de retrets s’ha produït a poc més d’una setmana de la mobilització anunciada pel Comitè de Mobilització Popular per als dies 4 i 5 de desembre a la rotonda de la Juberrussa. Doncs, els convocants mantenen sobre la taula una afectació del trànsit de 24 hores, tot i que han obert la porta a evitar-la si Govern i els grups parlamentaris assoleixen compromisos satisfactoris sobre habitatge abans del 3 de desembre. Per ara, la protesta continua pendent de les negociacions amb Interior i dels acords polítics que es puguin assolir.