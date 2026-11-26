«Ens farem molt més pesats, senyor cap de Govern, fins a l’últim dia de la legislatura». Amb aquestes paraules, el president del grup de Concòrdia, Cerni Escalé, ha respost a un comentari pronunciat fora de micròfon per Xavier Espot, en el marc del debat sobre la modificació de la Llei de descongelació dels lloguers. Un debat en què la frase ‘que pesat’ del màxim responsable de l’Executiu ha interromput la intervenció del líder de Concòrdia i ha motivat una intervenció posterior per aclarir a qui anava adreçada: «He dit amb un to de veu una mica més elevat del que correspondria ‘que pesat’, però en cap cas m’adreçava al senyor Escalé. Ho he dit per la comunicació que tot just acabava de rebre en aquell moment».
«Accepto la disculpa», ha respost Escalé, qui ha matisat afirmant que Espot «diu que no és una disculpa, sinó que és una explicació». «Mentre estava parlant, s’ha fet aquest comentari amb veu alta i jo m’hi he referit com no podia ser d’una altra manera. És una cosa que he repetit moltes vegades [les paraules del seu discurs] i, per tant, semblava un comentari coherent amb el que m’havia dit abans en aquesta cambra. No ha estat una sorpresa». Tanmateix, i lluny de quedar aquí, l’expressió ha tornat a aparèixer en diverses ocasions al llarg del debat, amb el mateix Espot iniciant una de les seves intervencions amb un «sense ànim de fer-me pesat, senyor Escalé», lamentant que la discussió hagués anat més enllà del projecte de llei.
«Crec que avui hagués estat una bona ocasió per demostrar que tots plegats, com a mínim en aspectes puntuals, hi ha un mínim comú denominador que ens uneix», ha expressat el mandatari. Altrament, Escalé, lluny de continuar amb l’estira-i-arronsa, ha volgut reconèixer la tasca d’Espot i ha defensat que «quan vostè s’eleva més enllà de la controvèrsia política, penso que està fent un favor al nostre país, al parlamentarisme i a les solucions que podem trobar, efectivament, entre tots». «Aquí em faré una mica més pesat. Hi ha una inquietud social profunda al nostre país, principalment per l’habitatge, també pel col·lapse dels serveis públics i per la pèrdua del patrimoni natural i cultural», ha conclòs el president del grup Concòrdia.