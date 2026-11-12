El PS vol prohibir l’eutanàsia d’animals per motius d’edat o discapacitat i exigir formació als nous propietaris de gossos

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat una trentena d’esmenes al Projecte de llei de protecció i benestar dels animals amb la voluntat d’endurir les mesures contra el maltractament i l’abandonament, així com reforçar les garanties de protecció dels animals al Principat. Aquestes modificacions, impulsades per la consellera general Laia Moliné, plantegen, entre altres qüestions, prohibir que un animal pugui ser eutanasiat exclusivament per motius d’edat, discapacitat, dificultats per ser adoptat o pel cost del seu manteniment. En aquests casos, el PS defensa que qualsevol decisió s’ha de fonamentar en una valoració veterinària individualitzada i que prèviament s’han d’explorar alternatives de tractament o acolliment.
Una altra de les propostes destacades és establir una formació bàsica i gratuïta per a les persones que tinguin un gos per primera vegada, amb l’objectiu de fomentar una tinença responsable. El grup també reclama reforçar la prohibició dels collars elèctrics i altres dispositius de càstig, així com incrementar els controls sobre la cria i la comercialització d’animals. En aquest aspecte inclouen l’obligació de declarar les ventrades, impedir la separació dels cadells de la mare abans de les vuit setmanes i verificar els anuncis de venda o adopció publicats a Internet per combatre les activitats clandestines.
Pel que fa a les colònies felines, el PS proposa que sigui l’Executiu el que assumeixi les despeses veterinàries i les esterilitzacions, mentre que els comuns continuïn encarregant-se de la gestió territorial. La iniciativa busca evitar que el manteniment d’aquestes colònies recaigui econòmicament sobre les persones voluntàries, alhora que delimita les responsabilitats de les administracions. Aquestes modificacions també preveuen oferir formació gratuïta i cobertura de responsabilitat civil als cuidadors. Paral·lelament, els socialdemòcrates plantegen millorar els protocols de recollida i custòdia dels animals abandonats, reforçar les garanties dels processos d’adopció i adequar les sancions a la gravetat de cada infracció.
D’altra banda, el president suplent Pere Baró ha presentat una esmena al projecte de modificació de la Llei d’agricultura i ramaderia per reforçar els criteris de representativitat del sector proposant que les persones que vulguin formar part de l’entitat representativa siguin titulars d’explotacions agràries actives i en funcionament permanent durant un mínim de deu anys. L’objectiu es equiparar aquest requisit amb l’exigència de trajectòria mínima que la normativa ja estableix per a les associacions i agrupacions del sector primari.