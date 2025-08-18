Destinats més de 3,6 milions d’euros a prestacions no contributives i de solidaritat durant el segon trimestre

El departament d’Estadística del Govern ha publicat aquest dilluns les dades relatives a les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social corresponents al segon trimestre del 2025. Aquestes ajudes tenen com a objectiu prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió social i fomentar l’autonomia de les persones, mitjançant pensions i prestacions econòmiques destinades a diferents col·lectius vulnerables.
Entre els ajuts analitzats destaquen tres tipus de prestacions: Les pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat. En total, s’han destinat 3.676.198 euros a aquestes prestacions socials durant el període analitzat.
Pel que fa a les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20, durant el segon trimestre del 2025 s’han destinat un total d’1.326.158,28 euros. Durant aquest període hi ha hagut una mitjana de 393 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 214 dones i 179 homes. En relació a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 224 persones eren andorranes, 96 espanyoles, 54 portugueses, 7 franceses i 12 persones d’una altra nacionalitat. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,7% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,7% residien a Escaldes-Engordany, un 15,4% a Sant Julià de Lòria i un 14,0% a Encamp. La resta de beneficiaris vivien a la Massana (4,8%), Canillo (2,6%) i Ordino (1,8%). Per tram d’edat, de mitjana, un 51,7% tenien entre 46 i 65 anys, el 17,5% tenien entre 36 i 45 anys, el 15,5% entre 26 i 35 anys, el 10,2% entre 66 i 75 anys i el 5,2% entre 18 i 25 anys.
Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l’import destinat ha estat de 2.338.283,04 euros i hi ha hagut una mitjana de 1.409 persones beneficiàries d’aquesta prestació, de les quals, de mitjana, 954 són dones i 455 són homes. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 339 persones eren andorranes, 719 espanyoles, 167 portugueses, 42 franceses i 142 d’altres nacionalitats. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,6% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,1% residien a EscaldesEngordany, un 14,2% a Encamp, un 13,6% a Sant Julià de Lòria, un 6,4% a La Massana, un 3,2% a Ordino i un 1,6% a Canillo; a més, el 0,3% restant residia a l’estranger. Per tram d’edat, de mitjana, un 89,1% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.
Finalment, respecte a les pensions no contributives, s’han destinat un total d’11.756,88 euros. Durant aquest període hi ha hagut, de mitjana, un total de 12 persones beneficiàries d’aquesta prestació, el 91,7% de les quals eren dones. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de vuit persones eren de nacionalitat andorrana i quatre de nacionalitat espanyola. Segons la parròquia de residència, un 41,7% residien a Andorra la Vella, un 16,7% a Escaldes-Engordany i a Sant Julià de Lòria, mentre que el 25% restant es reparteix equitativament entre Encamp, Ordino i La Massana. Pel que fa a l’edat, tots eren majors de 97 anys.